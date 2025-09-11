Aktorka Robin Wright porzuca Amerykę. Wybrała spokój i ciszę

Aktualizacja: 12.09.2025 02:33 Publikacja: 11.09.2025 16:37
Robin Wright ma za sobą trzy małżeństwa. Najdłużej była żoną aktora Seana Penna, od 1996 do 2010 roku.
„Tutaj panuje wolność. Ludzie są tacy mili. Żyją naprawdę” – opowiada Robin Wright w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „The Sunday Times”. Aktorka, która urodziła się w Teksasie i wychowała w Kalifornii, jest zmęczona wieczną pogonią za wyznaczaniem i realizacją celów. Za pół roku skończy 60 lat i chce zacząć żyć na własnych zasadach.
Z ulgą opuściła Los Angeles, które kojarzy jej się z ludźmi stojącymi w korkach, jedzącymi kanapki w samochodach i rozmawiającymi przez telefon. „Wszyscy budują ogromne domy, a ja po prostu skończyłam z tym wszystkim – kocham ciszę. I spotkałam swoją osobę. Wreszcie” – dodała mając na myśli 52-letniego architekta Henry’ego Smitha, z którym jest związana od roku.
Para poznała się w angielskim pubie. Aktorka zagadnęła siedzącego obok mężczyznę, czy może dać kawałek steka jego psu. Ten odrzekł, że pies nie należy do niego i wskazał swojego przyjaciela. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. W domu nad morzem zamieszkały z nimi dwa psy: Rusty i Rocky.
Wkrótce po pierwszym spotkaniu oboje złapali wirusa COVID-19, co według Wright przyspieszyło proces randkowania. „Zrobiliśmy szybką ścieżkę poznania się, ponieważ leżeliśmy w łóżku strasznie chorzy, płacząc, śmiejąc się, przytulając, kochając i całując” – powiedziała w wywiadzie.
Jest po prostu dobrym, przyzwoitym dorosłym. To prawdziwy mężczyzna – komplementuje Robin Wright swojego partnera. Podkreśla, że od początku czuła się kochana za to, jaka jest.
Robin Wright ma za sobą trzy małżeństwa. Najdłużej była żoną aktora Seana Penna, od 1996 do 2010 roku. Mają dwoje dzieci: córkę Dylan (34 lata) i syna Hoppera (32 lata). Związek rozpadł się z powodu romansu Penna z piosenkarką country. W 2018 roku poślubiła związanego z branżą modową Clementa Giraudeta. Po czterech latach rozstali się „z powodu różnic nie do pogodzenia”. W młodości Wright była też krótko żoną Dane’a Witherspoona, nieżyjącego już kolegi z planu serialu „Santa Barbara”.
„Uwielbiam być sama i zdarzyło mi się to wiele razy. Ale myślę sobie: »Chcę się z kimś zestarzeć, podróżować i poznawać świat«” – mówi aktorka i producentka, która niedawno pokazała się oficjalnie ze swoim partnerem na festiwalu telewizyjnym w Monte Carlo. Pytana, czy zdecyduje się na kolejny ślub odparła: „Nie. Boże, nie. Dlaczego? To zupełnie do niczego niepotrzebne”.
