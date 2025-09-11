Reklama

Aktorka Robin Wright porzuca Amerykę. Wybrała spokój i ciszę

Pośpiech i rywalizacja. Taka jest większość Ameryki – ocenia Robin Wright, która przed sześćdziesiątką postanowiła porzucić rodzinny kraj. Gwiazda „House of cards”, wraz ze swoim nowym partnerem wynajęła dom nad morzem w Anglii.

Publikacja: 11.09.2025 16:37

Robin Wright ma za sobą trzy małżeństwa. Najdłużej była żoną aktora Seana Penna, od 1996 do 2010 rok

Robin Wright ma za sobą trzy małżeństwa. Najdłużej była żoną aktora Seana Penna, od 1996 do 2010 roku.

Foto: PAP/PA

Agnieszka Łopatowska

„Tutaj panuje wolność. Ludzie są tacy mili. Żyją naprawdę” – opowiada Robin Wright w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „The Sunday Times”. Aktorka, która urodziła się w Teksasie i wychowała w Kalifornii, jest zmęczona wieczną pogonią za wyznaczaniem i realizacją celów. Za pół roku skończy 60 lat i chce zacząć żyć na własnych zasadach.

Szybka ścieżka randkowania

Z ulgą opuściła Los Angeles, które kojarzy jej się z ludźmi stojącymi w korkach, jedzącymi kanapki w samochodach i rozmawiającymi przez telefon.  „Wszyscy budują ogromne domy, a ja po prostu skończyłam z tym wszystkim – kocham ciszę. I spotkałam swoją osobę. Wreszcie” – dodała mając na myśli 52-letniego architekta Henry’ego Smitha, z którym jest związana od roku.

Para poznała się w angielskim pubie. Aktorka zagadnęła siedzącego obok mężczyznę, czy może dać kawałek steka jego psu. Ten odrzekł, że pies nie należy do niego i wskazał swojego przyjaciela. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. W domu nad morzem zamieszkały z nimi dwa psy: Rusty i Rocky.

Wkrótce po pierwszym spotkaniu oboje złapali wirusa COVID-19, co według Wright przyspieszyło proces randkowania. „Zrobiliśmy szybką ścieżkę poznania się, ponieważ leżeliśmy w łóżku strasznie chorzy, płacząc, śmiejąc się, przytulając, kochając i całując” – powiedziała w wywiadzie.

Czytaj więcej

Chloe Malle z matką Candice Bergen
Moda
Czyją córką jest Chloe Malle, nowa redaktorka naczelna amerykańskiego „Vogue’a”?
Reklama
Reklama

Jest po prostu dobrym, przyzwoitym dorosłym. To prawdziwy mężczyzna – komplementuje Robin Wright swojego partnera. Podkreśla, że od początku czuła się kochana za to, jaka jest.

Zestarzeć się, podróżować, poznawać świat

Robin Wright ma za sobą trzy małżeństwa. Najdłużej była żoną aktora Seana Penna, od 1996 do 2010 roku. Mają dwoje dzieci: córkę Dylan (34 lata) i syna Hoppera (32 lata). Związek rozpadł się z powodu romansu Penna z piosenkarką country. W 2018 roku poślubiła związanego z branżą modową Clementa Giraudeta. Po czterech latach rozstali się „z powodu różnic nie do pogodzenia”. W młodości Wright była też krótko żoną Dane’a Witherspoona, nieżyjącego już kolegi z planu serialu „Santa Barbara”.

„Uwielbiam być sama i zdarzyło mi się to wiele razy. Ale myślę sobie: »Chcę się z kimś zestarzeć, podróżować i poznawać świat«” – mówi aktorka i producentka, która niedawno pokazała się oficjalnie ze swoim partnerem na festiwalu telewizyjnym w Monte Carlo. Pytana, czy zdecyduje się na kolejny ślub odparła: „Nie. Boże, nie. Dlaczego? To zupełnie do niczego niepotrzebne”.

Źródła:

https://www.instagram.com/robingwright/

https://people.com/robin-wright-praises-boyfriend-henry-smith-but-wont-marry-again-11801669

Reklama
Reklama

https://www.parismatch.com/People/robin-wright-amoureuse-rares-confidences-sur-son-idylle-avec-henry-smith-256387

https://www.independent.co.uk/life-style/robin-wright-move-uk-us-b2817859.html

https://people.com/robin-wright-says-leaving-us-for-england-has-been-liberating-11801190

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle

Agnieszka Łopatowska

„Tutaj panuje wolność. Ludzie są tacy mili. Żyją naprawdę” – opowiada Robin Wright w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu „The Sunday Times”. Aktorka, która urodziła się w Teksasie i wychowała w Kalifornii, jest zmęczona wieczną pogonią za wyznaczaniem i realizacją celów. Za pół roku skończy 60 lat i chce zacząć żyć na własnych zasadach.

Szybka ścieżka randkowania

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Młodsza córka króla Filipa VI i królowej Letycji będzie studiować nauki polityczne i stosunki między
Ludzie
Infantka Zofia przeprowadza się do Portugalii. Zamieszka w akademiku
Księżniczka Elelonora w dniu przyjęcia do Akademii Sił Powietrznych w San Javier, w Murcji.
Ludzie
Hiszpańska księżniczka Eleonora szkoli się na pilota myśliwców
Nadeen Ayoub: Reprezentuję wszystkie palestyńskie kobiety i dzieci, których siła i wytrwałość wreszc
Ludzie
Nadeen Ayoub pierwszą reprezentantka Palestyny w konkursie Miss Universe
Monica Seles powiedziała, jakie były pierwsze objawy poważnej choroby, na którą zapadła.
Ludzie
Tenisistka Monica Seles jest nieuleczalnie chora. Powiedziała, jakie objawy ją zaniepokoiły
Kąśliwe artykuły na jej temat, sensacyjne nagłówki, a także kolaże zdjęć zamieszczane tuż obok fotog
Ludzie
Jennifer Aniston wspomina rozwód z Bradem Pittem: Nie pisałam się na to
Reklama
Reklama
e-Wydanie