Aktualizacja: 11.02.2026 15:04 Publikacja: 11.02.2026 12:58
Książę Brunei Abdul Mateen i Anisha Rosnah wzięli ślub w 2024 roku.
Foto: PAP/EPA
„Jego Królewska Wysokość Książę Abdul Mateen, syn sułtana Brunei, oraz Jej Królewska Wysokość Księżniczka Anisha Rosnah binti Adam z radością ogłaszają narodziny swojego pierwszego dziecka, księżniczki, która przyszła na świat 8 lutego 2026 r. Pałac wyraża wdzięczność za wszystkie gratulacje i modlitwy od społeczeństwa i przyjaciół, modląc się, aby Bóg pobłogosławił nowo narodzoną córkę i obdarzył ją zdrowiem i szczęściem” – napisali przedstawiciele dworu leżącego na północnym wybrzeżu wyspy Borneo sułtanatu Brunei.
Pobrali się w styczniu 2024 r. Przed ślubem 34-letni obecnie książę Abdul Mateen Bolkiah był uznawany za jednego z najbardziej pożądanych kawalerów w Azji. Jako dziesiąte dziecko i czwarty syn sułtana Hassanal Bolkiaha, jednego z najbogatszych monarchów świata, którego majątek szacuje się na ponad 28 mld dol., przystojny książę nie jest jednak następcą tronu. Tytuł ten przypadnie jego starszemu przyrodniemu bratu, księciu Al Muhtadee.
Czytaj więcej
Następczyni tronu Belgii, 24-letnia księżniczka Elżbieta, niebawem ukończy studia na Harvardzie....
Brunei jest absolutną monarchią rządzoną nieprzerwanie przez dynastię sułtanów od XIV wieku. Współczesny system polityczny opiera się na filozofii Melayu Islam Beraja – malajsko-islamskiej monarchii, która łączy tradycję malajską, prawo i wartości islamu oraz centralną rolę monarchy. Sułtan Hassanal Bolkiah sprawuje pełnię władzy wykonawczej, ustawodawczej i częściowo sądowniczej. Od czasu śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II jest najdłużej panującym monarchą świata. Rządzi Brunei nieprzerwanie od 1967 r. Jest ojcem pięciu synów i siedmiu córek. W sierpniu 1998 r. formalnym następcą tronu mianował swojego najstarszego syna, księcia Al Muhtadee Billaha. Wyznaczył w ten sposób przyszłość dynastii.
Od lipca 1965 r. sułtan Hassanal Bolkiah pozostaje w związku małżeńskim ze swoją kuzynką Salehą, która nosi tradycyjny tytuł Raja Isteri Pengiran. To właśnie ona, jako pierwsza żona i matka ośmiorga dzieci, od dekad pełni funkcję głównej królowej u jego boku. W 1981 r. władca zdecydował się na drugie małżeństwo. Poślubił Mariam Abdul Aziz. Ich związek, którego owocami było czworo potomków, a wśród nich Abdul Mateen, zakończył się rozwodem w 2003 r. Kolejny rozdział w życiu prywatnym sułtana rozpoczął się 20 sierpnia 2005 r., kiedy poślubił malezyjską dziennikarkę stacji TV3, Azrinaz Mazhar Hakim. Para doczekała się dwojga dzieci: syna, księcia Abdula Wakeela oraz córki, księżniczki Ameerah Wardatul Bolkiah. W czerwcu 2009 r. Azrinaz otrzymała tytuł królowej Pengiran Isteri, jednak jej pozycja okazała się nietrwała. Po rozwodzie, ogłoszonym 16 czerwca 2010 r., została pozbawiona wszystkich tytułów, odznaczeń i medali.
Rodzina panująca w Brunei jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych w Azji. Jej członkowie cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym, a monarchia jest postrzegana jako fundament tożsamości narodowej. Książę Abdul Mateen, znany z działalności wojskowej, sportowej i medialnej, jest jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych i lubianych członków.
Przyciąga uwagę nie tylko nazwiskiem, lecz także biografią, która idealnie wpisuje się w wyobrażenie o współczesnym arystokracie. Łączy dyscyplinę żołnierza, sprawność zawodowego sportowca i głęboką religijność, tworząc wizerunek człowieka nowoczesnego, a zarazem zakorzenionego w tradycji. Studiował politykę międzynarodową na King’s College London, po czym kontynuował edukację na londyńskiej uczelni SOAS, zdobywając tytuł magistra dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Jako absolwent Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst jest wyszkolonym pilotem i spadochroniarzem, a na arenach sportowych zasłynął jako utalentowany zawodnik polo. Pasjonuje się sportem, szybkimi samochodami i wyzwaniami wymagającymi odwagi, co wzmacnia jego reputację eleganckiego, charyzmatycznego członka rodziny królewskiej. Stąd jego przydomek „królewskiego Jamesa Bonda”.
Czytaj więcej
Księżniczka Aiko to jedyna córka cesarza Naruhito i cesarzowej Masako. Czy 24-latka ma szansę sta...
Anisha Rosnah Isa Kalebic jest jedną z najmłodszych i najbardziej intrygujących postaci w rodzinie królewskiej Brunei. Urodzona 6 listopada 1994 r. w Londynie ma zarówno europejskie, jak i brunejskie korzenie. Jej ojciec, Ivica Adam Kalebic, pochodzi z Chorwacji, natomiast matka, Siti Mariam Isa, wywodzi się z wpływowej malajskiej rodziny politycznej w Brunei. Księżna również nie jest więc osobą spoza kręgów władzy. Jest wnuczką Isa Bin Ibrahima, obecnego ministra odpowiedzialnego za biuro premiera i osobistego doradcy sułtana. To jedna z kluczowych postaci życia politycznego kraju, były przewodniczący Rady Legislacyjnej Brunei. Ojciec Anishy był z kolei wpływowym biznesmenem w latach 70. i 80. XX wieku, a także prezesem linii lotniczych Royal Brunei Airlines.
Wykształcenie zdobywała w Europie. Studiowała na University of Bath oraz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W styczniu 2024 r. Anisha była jedną z głównych bohaterek wielodniowych ceremonii ślubnych, które śledziły miliony osób. Po zaślubinach otrzymała tytuł Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, przysługujący żonom synów sułtana. Towarzyszy mężowi podczas uroczystości państwowych i wydarzeń rodzinnych, a jej styl i sposób bycia przyciągają uwagę mediów w całej Azji.
Kiedy w październiku Abdul Mateen udostępnił w mediach społecznościowych czarno-białe, pełne czułości zdjęcie ze swoją 31-letnią żoną ubraną w długą, zwiewną suknię, pod którym wyraźnie rysował się ciążowy brzuch, na którym para trzymała się za ręce na balkonie, w podpisie umieszczając jedynie kilka słów: „A potem było ich troje”, w komentarzach ruszyła lawina gratulacji. Publikacja poruszyła fanów pary na całym świecie. Narodziny małej księżniczki nastąpiły cztery miesiące po ogłoszeniu ciąży księżnej Anishy.
Zgodnie z tradycją królewską na terenie pałacu Nurul Iman oddano 17 salw armatnich, aby uczcić narodziny monarszego dziecka. Dziewczynka, której imienia jeszcze nie ujawniono, nie stanie jednak w kolejce do sukcesji. Kobiety nie mogą dziedziczyć tronu Brunei. Zasady sukcesji opierają się tam na agnatycznej primogeniturze, czyli dziedziczeniu w linii męskiej. Tron przechodzi wyłącznie na męskich, muzułmańskich, prawowitych potomków sułtana, wywodzących się od Muhammada Jamalul Alama II. Zresztą kolejka przed małą księżniczką i tak jest całkiem spora.
Źródła:
https://www.mindef.gov.bn
https://madame.lefigaro.fr
https://x.com
https://www.instagram.com/tmski/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Odtwórczyni roli królowej Elżbiety II w serialu „The Crown”, Claire Foy, przez lata zmagała się z silnymi stanam...
Trwająca od ponad 10 lat współpraca Jennifer Connelly z projektantem Nicolasem Ghesquière w charakterze ambasado...
Dla niektórych przedsiębiorców osiągnięcie sukcesu finansowego poprzedzone jest latami wytężonej pracy i poświęc...
Brytyjska wokalistka Olivia Dean otrzymała Grammy w kategorii Najlepszy nowy artysta. Zyskała popularność jeszcz...
Wysokobudżetowy dokument „Melania”, przedstawiający życie Melanii Trump w tygodniach poprzedzających inaugurację...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas