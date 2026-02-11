Od lipca 1965 r. sułtan Hassanal Bolkiah pozostaje w związku małżeńskim ze swoją kuzynką Salehą, która nosi tradycyjny tytuł Raja Isteri Pengiran. To właśnie ona, jako pierwsza żona i matka ośmiorga dzieci, od dekad pełni funkcję głównej królowej u jego boku. W 1981 r. władca zdecydował się na drugie małżeństwo. Poślubił Mariam Abdul Aziz. Ich związek, którego owocami było czworo potomków, a wśród nich Abdul Mateen, zakończył się rozwodem w 2003 r. Kolejny rozdział w życiu prywatnym sułtana rozpoczął się 20 sierpnia 2005 r., kiedy poślubił malezyjską dziennikarkę stacji TV3, Azrinaz Mazhar Hakim. Para doczekała się dwojga dzieci: syna, księcia Abdula Wakeela oraz córki, księżniczki Ameerah Wardatul Bolkiah. W czerwcu 2009 r. Azrinaz otrzymała tytuł królowej Pengiran Isteri, jednak jej pozycja okazała się nietrwała. Po rozwodzie, ogłoszonym 16 czerwca 2010 r., została pozbawiona wszystkich tytułów, odznaczeń i medali.

Książęcy ulubieńcy Azji

Rodzina panująca w Brunei jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych w Azji. Jej członkowie cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym, a monarchia jest postrzegana jako fundament tożsamości narodowej. Książę Abdul Mateen, znany z działalności wojskowej, sportowej i medialnej, jest jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych i lubianych członków.

Przyciąga uwagę nie tylko nazwiskiem, lecz także biografią, która idealnie wpisuje się w wyobrażenie o współczesnym arystokracie. Łączy dyscyplinę żołnierza, sprawność zawodowego sportowca i głęboką religijność, tworząc wizerunek człowieka nowoczesnego, a zarazem zakorzenionego w tradycji. Studiował politykę międzynarodową na King’s College London, po czym kontynuował edukację na londyńskiej uczelni SOAS, zdobywając tytuł magistra dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Jako absolwent Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst jest wyszkolonym pilotem i spadochroniarzem, a na arenach sportowych zasłynął jako utalentowany zawodnik polo. Pasjonuje się sportem, szybkimi samochodami i wyzwaniami wymagającymi odwagi, co wzmacnia jego reputację eleganckiego, charyzmatycznego członka rodziny królewskiej. Stąd jego przydomek „królewskiego Jamesa Bonda”.

Anisha Rosnah Isa Kalebic jest jedną z najmłodszych i najbardziej intrygujących postaci w rodzinie królewskiej Brunei. Urodzona 6 listopada 1994 r. w Londynie ma zarówno europejskie, jak i brunejskie korzenie. Jej ojciec, Ivica Adam Kalebic, pochodzi z Chorwacji, natomiast matka, Siti Mariam Isa, wywodzi się z wpływowej malajskiej rodziny politycznej w Brunei. Księżna również nie jest więc osobą spoza kręgów władzy. Jest wnuczką Isa Bin Ibrahima, obecnego ministra odpowiedzialnego za biuro premiera i osobistego doradcy sułtana. To jedna z kluczowych postaci życia politycznego kraju, były przewodniczący Rady Legislacyjnej Brunei. Ojciec Anishy był z kolei wpływowym biznesmenem w latach 70. i 80. XX wieku, a także prezesem linii lotniczych Royal Brunei Airlines.

Wykształcenie zdobywała w Europie. Studiowała na University of Bath oraz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W styczniu 2024 r. Anisha była jedną z głównych bohaterek wielodniowych ceremonii ślubnych, które śledziły miliony osób. Po zaślubinach otrzymała tytuł Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, przysługujący żonom synów sułtana. Towarzyszy mężowi podczas uroczystości państwowych i wydarzeń rodzinnych, a jej styl i sposób bycia przyciągają uwagę mediów w całej Azji.