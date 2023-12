Czytaj więcej Ludzie Premiera finału ''The Crown''. Emma Corrin w stylizacji inspirowanej księżną Dianą W Londynie odbyła się uroczysta premiera finału ''The Crown''. Serial o rodzinie królewskiej Wielkiej Brytanii dobiegł końca. I chociaż na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, to największe zainteresowanie wzbudziła Emma Corrin, która w czwartym sezonie wcieliła się w księżną Dianę.

"The Crown" 6 sezon. Znane marki przyszły z pomocą

Na szczęście sporo firm i organizacji ruszyło z pomocą. Producent kostiumów kąpielowych Gottex dostarczył na plan stroje do złudzenia przypominające te, które księżna Diana nosiła podczas wakacji w St. Tropez. Organizacja charytatywna British Lung Foundation, a nawet Harvard wkroczyli do akcji, aby pomóc odtworzyć modele, które od czasów księżnej Diany zostały już wycofane z produkcji. Brytyjski producent butów, Penelope Chilvers, z własnej inicjatywy skontaktował się z ekipą serialu, oferując dostarczenie na plan modelu obuwia noszonego przez Kate Midddleton od 2004 roku.

Swoją aktywnością w kompletowaniu odzieży zaprezentowanej w finałowym sezonie The Crown, wykazali się też niezwykle sprytni i przedsiębiorczy przedstawiciele pokolenia Z, korzystający z platformy sprzedaży odzieży vintage: Depop. Mnóstwo ubrań udało się też skompletować na aukcjach eBay.

Znalezione w sklepie vintage

Scrollując oferty na stronie Depop właśnie, kostiumografka i szefowa zakupów w ekipie The Crown, Sidone Roberts, natknęła się na odzieżową perełkę, z której jest najbardziej dumna w całej kolekcji. I nie chodzi tu wbrew pozorom o przezroczystą suknię, którą ówczesna studentka Kate miała na sobie podczas pamiętnego pokazu mody w St. Andrews, kiedy to rzekomo po raz pierwszy zwróciła na siebie uwagę Williama. Mowa o konkretnym modelu dżinsów, które Kate chętnie nosiła w czasach studenckich. Spod przydługich nogawek wystają jedynie czubki butów, a same końcówki spodni się lekko podniszczone, ponieważ co i rusz dotykają podłoża lub są przydeptywane ostrym obcasem. – W serialu wprawdzie nie ma zbliżeń na dolną część nogawek, natomiast my wiemy, że jest to dokładnie ten model, którego szukaliśmy – podkreśla z dumą Roberts.

Ten wybór doceniła sama aktorka odgrywająca rolę Kate. Idealnie dopasowane dżinsy podkreśliły jej zgrabną sylwetkę i pozwoliły poczuć się pewnie na planie – Starannie dobrany strój sprawia, że czuję się jak Kate i mam pewność, że właściwie wcielam się w tę rolę – przyznaje Meg Bellamy.

Kreacje księżnej Kate nieustannie elektryzują wielbicieli mody na całym świecie. W oczekiwaniu na drugą część finałowego sezonu kultowej serii pozostaje wierzyć, że zaradne kostiumografki The Crown zgromadziły w swej kolekcji nie tylko lekko podniszczone dżinsy, ale i wspaniałe stroje przypominające te, które Kate nosiła już nie jako studentka, ale jako partnerka obecnego księcia Walii.