Suknia księżnej Diany z nowym rekordem na aukcji. Kwota, za którą ją sprzedano, robi wrażenie

Jak co roku, dom aukcyjny Julien’s Auctions specjalizujący się w sprzedaży kolekcjonerskich pamiątek po największych gwiazdach, zorganizował rozpisaną na cztery dni aukcję „Legendy Hollywood”. Pojawiły się na niej pamiątki filmowe, ale i dwa elementy garderoby po Lady Di – zwracająca uwagę suknia wieczorowa oraz biała bluzka.

Reklama

Suknia księżnej Diany sprzedana — padł kolejny rekord

Marokańsko-brytyjski projektant mody Jacques Azagury zaprojektował suknię wieczorową dla księżnej Diany składającą się z dwóch części. Góra z czarnego aksamitu haftowanego w błyszczące gwiazdki, z tkaniny od Jakoba Schlaephera, ma wyściełane naramienniki charakterystyczne dla trendów lat 80. XX wieku, a dół to dwuwarstwowa spódnica z królewskiej niebieskiej organzy z paskiem i kokardką. Przypominająca formą strój baleriny była ukłonem w stronę miłości Diany do tańca i jej statusu jako nowej patronki Angielskiego Baletu Narodowego. Kreacja tak przypadła księżnej do gustu, że później bardzo chętnie sięgała po kolejne projekty Azagury’ego.

Szacowano, że suknia zostanie sprzedana za 100 tys. dolarów, ale osiągnęła jedenastokrotność tej kwoty. Zapłacono za nią 1 148 tys. dolarów. Dzięki tej aukcji Julien’s Auctions ustanowił nowy rekord świata w kategorii najdroższej sprzedanej sukni noszonej przez Lady Dianę. Poprzedni rekord wynosił 604 800 dolarów.