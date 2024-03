Podczas Beyond Fest w The Egyptian Theatre Hollywood 15 marca uwagę wszystkich tam zgromadzonych przykuła aktorka Sydney Sweeney, która miała na sobie rzeźbiony biały gorset Balmain z najnowszej kolekcji firmy na jesień i zimę 2024. Ozdobiony został różami i kiściami winogron trzymanymi w bukiecie przez dwie ręce jakby przytulające osobę, która go nosi. Ten kreatywny top został wymyślony przez dyrektora kreatywnego domu mody, Oliviera Rousteinga, jako hołd dla pachnących ogrodów i wyśmienitych win francuskiego regionu Bordeaux, w którym spędził dzieciństwo.

Rzeźba wymaga właściwej oprawy

Aby nie przyćmić artyzmu projektu, Sydney Sweeney założyła do topu czarne proste spodnie i szpilki w tym samym kolorze. Fryzurę ułożyła na mokrą Włoszkę, czyli zgodnie z trendem lat 80. Włosy zostały delikatnie uniesione tuż przy skórze, a następnie zaczesane do tyłu i utrwalone produktami dającymi wrażenie, że właśnie wyszło się spod prysznica. Stylizację uzupełnił delikatny makijaż.

Moda i rzeźba — duet doskonały

„Rzeźbiarski” trend w modzie w tym sezonie proponuje również Jacquemus. W sukni (co ważne: ślubnej) jego projektu pojawiła się Emily Ratajkowski na imprezie towarzyszącej gali rozdania Oscarów organizowanej przez magazyn „Vanity Fair”. Biała, długa kreacja miała sztywny gorset przypominający odlew kobiecej sylwetki, z wyraźnie zarysowanymi piersiami. Projektant opisuje ją jako „sukienkę ze zwiewnego jedwabnego muślinu, termoformowaną na biuście i wykończoną ultradźwiękami”. Wygląda imponująco, ale na zdjęciach modelki z czerwonego dywanu było widać, że nie jest do końca praktyczna — ciągle musiała ją podtrzymywać i kontrolować sylwetkę, by za gorsetowym popiersiem nie pojawiało się zbyt wiele.

Suknia ślubna należy do kolekcji "Les Sculptures", czyli rzeźby. Simon Porte Jacquemus zaprezentował ją w swoich rodzinnych okolicach, w Prowansji na południu Francji. Pokaz odbył się w siedzibie artystycznej Fundacji Maeght, która zgromadziła jedne z najlepszych dzieł XX wieku i „uosabia ducha artystycznej nowoczesności”. Jacquemus zaprezentował modele ze swojej kolekcji pośród dzieł między innymi Alberto Giacomettiego, Georgesa Braque'a, Joana Miró i Eduardo Chillidy.