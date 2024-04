Drogocenny minimalizm. Kolejna kreacja Marilyn Monroe sprzedana za rekordową kwotę

Czytaj więcej Kultura "Tratwa" Jacka i Rose z Titanica warta krocie. Rekordowa aukcja rekwizytów filmowych Kultowy rekwizyt z „Titanica” został sprzedany za $718,750. W jakim stanie po 27 latach znajduje się słynna tratwa, która ocaliła życie filmowej Rose i jakie inne przedmioty znane z produkcji filmowych trafiły pod młotek?

„Ta głupia biała sukieneczka”

Choć niezliczone pamiątki po ikonicznej blondynce od lat osiągają zawrotne ceny na aukcjach, to jednak rekord należy do sukni projektu Jean-Louis, w której aktorka odśpiewała „Sto lat” prezydentowi Kennedy’emu w 1962 roku. Ta pamiątka została sprzedana za 4.8 miliona dolarów podczas aukcji Julien’s w 2016 roku. Sześć lat później, na okoliczność Met Gala, wypożyczyła ją Kim Kardashian, a świat obiegły zdjęcia sugerujące, że kostium został uszkodzony. Tymczasem przedstawiciele kolekcjonera, który nabył suknię za rekordową kwotę – sieci Ripley's Believe It Or Not – zapewniali, że kreacja została zwrócona w nienaruszonym stanie.

Kolejny, rozpoznawalny na całym świecie ubiór kojarzony z Marilyn Monroe, to ten pochodzący z filmu „Słomiany wdowiec”. Białą, unoszoną podmuchami powietrza plisowaną suknię aktorka figlarnie próbowała utrzymać, a kręconą przez ponad trzy godziny scenę filmową obserwowało ponad 5000 nowojorczyków, przemierzających ulice miasta, aby dostać się do metra. Choć projektant William Travilla sam zdyskredytował swoje dzieło, nazywając je „tą głupią białą sukieneczką”, to jednak cena sprzedanego na aukcji w 2011 roku rekwizytu wyniosła 4.6 miliona dolarów.

Czerwona suknia za ponad milion $

Na liście kreacji Monroe sprzedanych za ponad milion dolarów znajduje się też między innymi czerwona błyszcząca suknia z „Mężczyźni wolą blondynki”, nabyta za 1.2 miliona dolarów. Do sprzedanej w 2011 roku kreacji dołączono oryginalny kapelusz z piór, a rekwizyt pochodził z kolekcji aktorki Debbie Reynolds, która nabyła wiele elementów garderoby Monroe w latach 70., bezpośrednio od Twentieth Century-Fox.

W obliczu takich rekordów oraz niesłabnącego zainteresowania ze strony kolekcjonerów, sprzedany podczas tegorocznej aukcji Julien’s szlafrok Hugh Hefnera wydaje się nabytkiem dość skromnym. Zapłacono za niego „jedynie” $35,750.

