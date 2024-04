Innowacyjna technika i pierwsze zlecenia

Projektant przyszedł na świat we Florencji w 1940 roku. Jego dziadek, utalentowany malarz, Giuseppe Rossi, zainspirował go do podjęcia studiów w Akademii Sztuki we Florencji. To właśnie tam Cavalli rozpoczął pierwsze eksperymenty z farbowaniem tkanin, a zaproponowana przez niego innowacyjna technika farbowania skóry sprawiła, że młodym projektantem wkrótce zainteresowali się przedstawiciele takich domów mody jak Hermès czy Pierre Cardin.

Pierwszą autorską kolekcję zaprezentował w wieku 30 lat, a dwa lata później, po debiutanckich pokazach mody we Florencji i Mediolanie, otworzył butik w Saint-Tropez. Na kolejne – między innymi w Saint Barth i Wenecji – przyszedł czas w latach 90., kiedy rozkwitła moda na pełne przepychu, fantazyjne stroje oraz dżinsy z kolorowymi nadrukami, w których projektant się lubował. Wtedy też powstała marka Cavalli Jeans, w 2000 roku przemianowana na Just Cavalli.

Nie tylko dla kobiet

Wszechstronny projektant tworzył też ubrania dla mężczyzn, a także akcesoria, kosmetyki, zegarki, biżuterię, bieliznę czy stroje plażowe. Wśród licznych marek sygnowanych jego nazwiskiem znalazła się też Angels & Devils przeznaczona dla dzieci oraz Teen Angels adresowana do nastoletnich wielbicieli mody. Niezależnie od wieku odbiorców, każda kolekcja miała szereg cech wspólnych, takich jak ekstrawaganckie kroje czy nieodzowne motywy zwierzęce pojawiające się choćby na zaprojektowanych dla dzieci T-shirtach i nonszalancko wiązanych krawatach.

Zachęcony sukcesami w świecie mody, Cavalli otwierał kolejne kawiarnie pod własnym szyldem, dekorując je w tak charakterystyczny dla siebie, pełen przepychu i koloru, sposób. Równie barwne było jego życie prywatne. Gdy w 1977 roku został zaproszony do jury konkursu Miss Universe, zakochał się w jednej z uczestniczek. Reprezentująca Austrię zdobywczyni drugiego miejsca Eva Düringer trzy lata później została jego żoną, a w trakcie trwającego 30 lat małżeństwa na świat przyszły ich dzieci: Robert, Sara i Daniele. Projektant miał już dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa: Tommaso i Christianę. W 2023 roku na świat przyszedł jego szósty potomek, Giorgio, będący owocem związku z modelką Sandrą Nilsson.