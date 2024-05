HoYeon Jung, koreańska modelka po roli w „Squid Game" rozwija karierę aktorską. Nowa gwiazda kina?

„W dzisiejszych czasach modelkom i tak nie wystarczą tylko pokazy i sesje zdjęciowe, trzeba kręcić filmy i znajdować sposoby na tworzenie innych treści — tak właśnie myślę” – dodała w wywiadzie dla „Vogue’a”. W „Squid Game”, serialu, który okazał się hitem i zyskał fanów na całym świecie, HoYeon zagrała Kang Sae-byeok. Jej postać to aktorka i supermodelka, która za kilka tygodni będzie obchodzić swoje 30. urodziny. Wraz z grupą innych ludzi ryzykuje życie w okrutnej grze o przetrwanie. Trzymająca w napięciu produkcja będzia miała kontynuację. Nowe odcinki pojawią się jesienią. HoYeon wzięła też udział w filmie „Disclaimer”, który Alfonso Cuarón reżyseruje dla platformy Apple TV+. „Gram asystentkę postaci granej przez Cate Blanchett, dziennikarki telewizyjnej, która specjalizuje się w ujawnianiu skandali i która staje w obliczu pogrzebanego sekretu, który powraca” – opowiada komplementując swoją koleżankę z planu. „Urzekła mnie! Jest wzorem do naśladowania dla wszystkich młodych aktorek”.

Choć niewielu było aktorów azjatyckiego pochodzenia, którym udało się zrobić karierę w Hollywood, ona się nie zraża. Nadal to jedno z jej marzeń, nad realizacją którego ciężko pracuje. „Jest tak wiele historii do opowiedzenia i tak wiele do zrobienia. Azjatyccy aktorzy są na to gotowi” – przekonuje w „Vanity Fair”. Wypada trzymać za nich kciuki.



