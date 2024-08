Meghan Markle inspiruje się stylem księżnej Diany. Dała temu wyraz w czasie podroży do Kolumbii

O ile w stylu Meghan Markle od czasu do czasu można doszukać się inspiracji strojami księżnej Diany, o tyle u jej szwagierki, księżnej Catherine, styliści francuskiej edycji „Vogue’a” naliczyli już co najmniej 24 przypadki „looku Lady Di”. Wśród nich był welon i tiara obu pań na ich ślubach, czerwone i niebieskie sukienki, w których wystąpiły, prezentując oficjalnie swoje dzieci czy kombinezon narciarski w stylu lat 80. XX wieku. Cała reszta to po prostu elementy klasycznej elegancji.

Pamiątki po matce

Książę Harry podarował swojej żonie jeszcze jedną cenną pamiątkę po matce: pierścionek z akwamarynem, który Meghan Markle nosiła na ich przyjęciu weselnym w 2018 roku. Po rozwodzie z księciem Walii w 1996 roku księżna Diana często zakładała go na palec serdeczny w miejsce po pierścionku zaręczynowym i obrączce ślubnej.

Kate Middleton jednak, z racji pozostania w rodzinie królewskiej, znacznie częściej pojawia się w biżuterii księżnej Diany. Nosi jej pierścionek zaręczynowy, którym oświadczył jej się książę William chcąc, by jego matka symbolicznie była obecna przy tym wydarzeniu. Pierścionek z 12-karatowym owalnym cejlońskim szafirem otoczonym diamentami przyszła księżna Diana wybrała sobie sama spośród 12 propozycji jubilera koronnego Garrarda.

Księżna Walii na kilku oficjalnych uroczystościach, między innymi spotkaniu z parą królewską Holandii w październiku 2018 roku, pokazała się w tiarze „Lover's Knot” (ang. węzeł kochanków). Był to wysadzany perłami i diamentami prezent ślubny dla Diany od królowej Elżbiety II. Została ona pierwotnie stworzona dla królowej Marii przez Garrarda w 1914 roku jako replika tiary, która należała do Augusty Wilhelminy Heskiej (1797-1889), księżnej Cambridge. Diana nosiła ją do sukni Catherine Walker w Hong Kongu w 1989 roku i rok później na zdjęciu portretowym dla „Vogue’a”.

