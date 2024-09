Pokolenie Z redefiniuje trend "ubieraj się jak bogata". Na czym on teraz polega?

Zdaniem ekspertki „nowe pieniądze”, których działanie dało się wyraźnie zauważyć w modzie w ostatniej dekadzie, pochodzą z mediów społecznościowych. Trendy inspirowane zasobnością prtfela kreują zwykle ludzie, którzy zarabiają w Internecie: influencerzy, twórcy aplikacji, osoby, które zajmują się komunikacją w sieci. Chcą oni pokazać, że moda wysoka, dyktowana przez kreatorów, jest dla nich dostępna. Stąd ich uwielbienie do wielkich logo marek, rzucającej się w oczy biżuterii i ogólnej przesady w ubiorze. Ale teraz logo jest mocno przewartościowane. Ci, którzy o tym wiedzą, zupełnie inaczej komponują swoje stylizacje.

– Już w ogóle nie chodzi o efekt wow na czerwonym dywanie, kiedy wszystko krzyczy i zwraca na siebie uwagę – tłumaczy Jola Czaja. – Nie musisz mieć jachtu, żeby mieć poczucie, że pasujesz do tego stylu życia. Możesz mieć klubowy look i tak pojawić się na evencie. To pokazuje twój szacunek do ludzi, z którymi się spotykasz, ale to też sposób komunikacji tego, z kim się przyjaźnisz, do jakiej grupy społecznej należysz i jakie masz zainteresowania – wyjaśnia.

Trend „ubieraj się jak bogata” - co mieć w garderobie?

Zamiast kupować ubrania z sieciówek, które odchodzą w zapomnienie po jednym założeniu, lepiej skompletować szafę kapsułową składającą się z ośmiu do dwunastu elementów, które sprawiają, że w ciągu tygodnia możesz z nich zrobić nawet do 25 stylizacji.

Szafa kapsułowa dla kobiet w stylu „ubieraj się jak bogata” jest już zaprojektowana od dłuższego czasu – narodziła się podczas pandemii, kiedy pojawił się trend na dresy. Nie chodzi w nim o bylejakość, ale o wygodę, komfort i pracę w różnych miejscach. – Wideokonferencje sprawiły, że zaczęłyśmy zakładać różne części garderoby w różnych porach dnia i w zależności od kontekstu spotkania. Do tej szafy przeniknęły również: garnitur w męskim kroju, spodnie z wysokim stanem, koniecznie z kantem symbolizującym elegancję, ale które z tyłu mają mieć wygodną gumkę. Kamizelka, która podczas spotkań zastąpiła koszulę oraz t-shirt. Koszula może być, ale traktowana bardziej jak marynarka, najczęściej biała lub niebieska. Slip dress, która wyparła małą czarną. Sukienka - halka zagościła na stałe na ulicach, bo daje mnóstwo opcji. Można do niej założyć marynarkę, bluzę, t-shirt, albo dołożyć biżuterię i pojawić się w niej na czerwonym dywanie – wymienia ekspertka od wizerunku.

– Ciągle modny jest też trencz. Dalej mamy dobry jakościowo sweter. Najlepiej zainwestować w kaszmir, zresztą dostępny już nawet w sieciówkach. Dżinsy są stałym elementem szafy kapsułowej, ale tym razem są kupowane indywidualnie i personalizowane, dobierane do danej sylwetki. W ogóle cała szafa jest dobierana do sylwetki, to się bardzo w ostatnim czasie zmieniło. Szpilki są zastępowane butami sportowymi. Są to sneakersy: przerysowane ugly boots lub ładnie sprofilowane dopasowane do ciebie inne sportowe modele. Baletki pojawiają się jesienią niezmiennie, w tym najmodniejsze teraz siatkowe. Kowbojki są nowym elementem tej szafy, bardzo ciekawym. Często dziewczyny zatrzymują jesienią szorty letnie, zakładając do nich marynarkę, T-shirt i kowbojki. No i płaskie klapki, różne interpretacje popularnych Birkenctocków, które opanowały świat. Kiedyś połączenie klapki plus skarpety było wstydem, ale minęło 20 lat i dla nowego pokolenia stało się trendem. Pojawiła się czapka baseballowa, którą wiele kobiet przejęło z szafy męskiej – dodaje Jola Czaja.