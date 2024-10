Victoria’s Secret stawia teraz na inkluzywność. Nie wszystkim jednak to się podoba

Gwóźdź do trumny słynnych pokazów Victoria's Secret wbił pod koniec 2018 roku były dyrektor ds. marketingu firmy, Ed Razek, który powiedział magazynowi „Vogue”, że marka nie jest zainteresowana zatrudnianiem modelek plus size lub transpłciowych. Na wybiegach Victoria's Secret pojawiały się najpiękniejsze kobiety świata, supermodelki o idealnych ciałach. Towarzyszyli im artyści - piosenkarze, którzy od skąpo ubranych „aniołków” nie mogli oderwać oczu. Teraz wszystko się zmieniło. Marka postanowiła pokaz w całości poświęcić kobietom. Symboliczny miał być choćby występ 78-letniej Cher. Zadbano też o poszanowanie dla środowiska naturalnego, w porozumieniu z organizacją PETA projektanci zrezygnowali z naturalnych piór, zastępując je sztucznymi.

Zabrakło kultowego "fantasy bra" - biustonosza projektowanego specjalnie na tę okazję, wysadzanego klejnotami, często wartego miliony dolarów, który był głównym elementem corocznego show. Noszony przez wybrane topmodelki takie jak Heidi Klum, Tyra Banks, czy Adriana Lima, symbolizował szczyt przepychu i tym samym – ekskluzywność marki.

Victoria's Secret – od ekskluzywności do inkluzywności

"Przeczytaliśmy komentarze i wysłuchaliśmy was. Victoria's Secret Fashion Show powraca i będzie odzwierciedlać to, kim jesteśmy dzisiaj, a także prezentować wszystko, co znacie i kochacie – blask, wybieg, skrzydła, rozrywkę muzyczną i nie tylko!" – zapowiadała marka bieliźniarska. Pojawiły się więc modelki plus size Ashley Graham i Paloma Elsesser. Zaproszono kobiety w wieku powyżej pięćdziesięciu lat: Tyra Banks, Carla Bruni, Eva Herzigova i Kate Moss, która weszła na wybieg chwilę po swojej robiącej karierę w branży modowej córce Lili.

W pokazie wzięły też udział dwie transpłciowe modelki: Alex Consani i Valentina Sampaio. Było też różnorodnie pod względem pochodzenia etnicznego bohaterek wydarzenia.



„Podjęto symboliczną próbę pokazania różnorodności ciała poprzez włączenie Ashley Graham i Palomy Elsesser, ale obie modelki są bardzo smacznym podejściem do ‘plus size’: mają bardziej średni rozmiaru niż plus i konwencjonalnie atrakcyjny kształ klepsydry. Co więcej, obie były bardziej zakryte niż ich szczuplejsze koleżanki: Paloma miała na sobie sukienkę, a Ashley gorset pod koronkowym szlafrokiem” – zwraca uwagę dziennikarka Alex Light w brytyjskim ELLE.