To nie zdarza się w każdym sezonie. Wraca moda na kontrowersyjne ozdoby głowy

Coraz wyższe temperatury sprzyjają temu, aby już nie nakładać czapki, ale mieć ją co najwyżej w torebce – na wszelki wypadek. Zdaniem obserwatorów modowych trendów wiosną 2025 roku to właśnie głowa, a konkretnie nasza fryzura – będzie w centrum uwagi, a to za sprawą różnego rodzaju ozdób w kolorze złota, srebra, a także wysadzanych kryształkami i naturalnymi kamieniami.

Klipsy, spinki, błyskotki: biżuteria włosów znów są modne

Inspiracji dostarczają czołowi projektanci mody. Modelki, które prezentowały najnowsze kolekcje w ramach ostatnich tygodni mody w Paryżu, Mediolanie czy Nowym Jorku, często miały we włosach różnego rodzaju błyskotki, które w niczym nie ustępowały klasycznej biżuterii.

To nie zdarza się w każdym sezonie. Już od lat w modzie króluje minimalistyczny i zachowawczy „cichy luksus (ang. „quiet luxury”). Wydaje się jednak, że powoli ustępuje on maksymalistycznej estetyce spod znaku blasku i koloru. Dotyczy to nie tylko w ubioru, ale też ozdób ciała, również włosów.

Marki Chloé i Valentino włączyły do swoich ostatnich kolekcji kunsztownie wykonane ozdoby włosów. Z kolei dom mody Saint Laurent postawił na logomanię i zaproponował pozłacane spinki do włosów w kształcie swojego logotypu.

Nie zabrakło też kryształków. Wysadzane lśniącymi kamieniami ozdoby włosów wypuściły takie marki jak Erdem czy Simone Rocha.