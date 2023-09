Niektóre feminatywy kojarzą się kobietom z określeniami tradycyjnie opisującymi żony osób zajmujących jakieś stanowisko. Na przykład przez lata sędziną była nazywana żona sędziego. Stąd zapewne środowiskowy opór wobec używania tego słowa w odniesieniu do sędziów – kobiet. Czy „sędzina” jest formą, która oficjalnie oznacza też kobietę wykonującą zawód sędziego?

Oczywiście jeśli kobieta nie życzy sobie, żeby nazywać ją sędziną, to ma do tego prawo, i powinniśmy te prawo uszanować. Tak samo powinniśmy z szacunkiem podchodzić do odwrotnych wyborów, preferencji. Ale w XXI wiek, pomijając prezydentową, nie określamy kobiet od funkcji sprawowanych przez ich mężów. Nie mówimy, że ktoś jest psychologową, mechanikową, lekarzową. Nie widzę więc powodu, dla którego miałaby istnieć forma określająca żonę sędziego. To jest jakieś przyzwyczajenie, które mnie bardzo dziwi, ponieważ wyrazu sędzina w znaczeniu żona sędziego raczej nie uświadczymy we współczesnych tekstach – pojawia się jedynie w kontekście niechęci do feminatywów. A wyraz ten ma dziś dwa znaczenia. Nawet w słowniku języka polskiego znajdziemy dziś, że jedną z definicji jest kobieta wykonująca zawód sędziego.

A czy radczyni prawna jest formą poprawną? W ustawie o radcach nie ma formy żeńskiej więc wiele prawniczek uważa, że jest to niepoprawne pojęcie.

To, że jakiś wyraz nie jest używany w ustawie, nie oznacza, że jest on niepoprawny. Skoro formy męskie są generyczne, czyli odnoszą się do obu płci, to jeżeli ustawa mówi o radcach to mówi też o radczyniach. Oczywiście to ma swoje konsekwencje: na przykład na dyplomach nie możemy napisać, że ktoś uzyskał tytuł magistry czy inżynierki. To może się jednak zmienić, bo zmienia się świadomość. Tak na przykład pielęgniarze wywalczyli sobie obecność w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. W tej ustawie nie było formy pielęgniarz i pielęgniarze wylobbowali sobie, że ustawa pielęgniarska mówi też o nich. Ale to, że nie ma formy radczyni w ustawie absolutnie nie oznacza, że jest ona niepoprawna.

Czytaj więcej Prawo Krajowa Izba Radców Prawnych: Feminatywy w środowisku prawniczym są dopuszczalne Posługiwanie się tytułem „radczyni prawna” jest dopuszczalne, mimo że oficjalnie przedstawiciela tego zawodu określa się formą męską – wynika z przedstawionej opinii Krajowej Izby Radców Prawnych.

Jeśli ktoś nie poinformował, czy woli, by w stosunku do niego używać feminatywów, czy nie, to powinniśmy wstrzymać się z ich wykorzystywaniem czy wręcz przeciwnie, założyć, że jest to forma poprawna i należy po nią sięgać?