Umiejętnego korzystania z internetu można się nauczyć ...w bibliotece

– W zalewie informacji dostępnych w mediach trudno nam samodzielnie oceniać które z nich są prawdziwe a które nie – przyznaje Akshara Satheesh, nastoletnia uczestniczka warsztatów.

– Sposób przekazywania nam wiedzy i sama forma szkolenia są bardzo ciekawe – potwierdza też inny kursant, Harrison Pekosz – ważne jest, aby zastanowić się nad doborem słów w danym komunikacie, ponieważ to właśnie one wpływają na naszą opinię o prezentowanej treści – dodaje.

Organizatorka spotkań z niepokojem przyznaje, że większość nastolatków traktuje media społecznościowe jako jedyne źródło wiedzy o świecie – Na podstawie krótkiej ankiety przeprowadzonej wśród naszych uczniów ustaliliśmy, że 75% z nich czerpie informacje z mediów społecznościowych – doprecyzowuje – Mogę z dumą powiedzieć, że 14-letni uczestnicy moich kursów są o wiele bardziej świadomi tego, jak należy interpretować treści medialne, niż ich rodzice czy dziadkowie – dodaje Lisa Manganello.

Revenge, threaten – słowa nacechowane emocjonalnie

Podczas jednej z lekcji prowadząca zadała kursantom pytanie, jakie słowa przykuwają ich uwagę w zaprezentowanych na ekranie nagłówkach artykułów prasowych. Uczniowie wskazali sformułowania takie jak revenge – zemsta, czy threaten – zagrażać. Następnie, pracując w podgrupach, mieli za zadanie tak przeredagować przedłożony artykuł, by jego treść miała charakter neutralny i nie zawierała słów nacechowanych emocjonalnie – To bardzo istotne, aby takie lekcje były organizowane w szkołach – dodaje Harrison Pekosz – młode osoby, wkraczające w dorosłość, powinny nabyć umiejętność świadomego korzystania z Internetu i odróżniania informacji rzetelnych od tych, które z prawdą nie mają nic wspólnego, a są powielane przez media – dodaje 14-latek.

Wśród nabywanych podczas kursów umiejętności Lisa Manganello wymienia: umiejętność zdecydowania, czy dany artykuł jest wiarygodny, czy nie, zdolność wykrycia informacji nacechowanych emocjonalnie oraz stwierdzenia, czy treści pochodzą z wiarygodnego źródła – Takie umiejętności mogą okazać się przydatne nie tylko dla młodych osób, ale i dla każdego, kto na co dzień korzysta z mediów społecznościowych, umieszcza w nich posty czy przekazuje dostępne informacje kolejnym użytkownikom – podkreśla organizatorka – ma to też znaczenie o tyle, że uczymy ludzi wspierania różnorodności w prezentowanych poglądach. Jeśli dana kwestia zainteresowała młodego człowieka, może natknąć się na źródła, które przedstawiają temat z innej perspektywy. Dla mnie ważne jest, aby taki użytkownik zrozumiał, że jest to dopuszczalne. Przedstawiając inne poglądy, nie musimy atakować siebie nawzajem, a co najwyżej przystąpić do dyskusji, która pomoże w otwarciu się na nowy punkt widzenia – tłumaczy Manganello.

Because Fake News Can Have Real-World Consequences (Zmyślone wiadomości mogą mieć konsekwencje w realnym świecie – przyp. red.) – takie hasło pojawia się na jednym z plakatów informujących o szkoleniach organizowanych przez Lisę Manganello. I właśnie na tych konsekwencjach oraz odróżnianiu informacji zmyślonych od prawdziwych koncentrują się warsztaty dla młodych ludzi. New Jersey mogłoby stać się wzorem dla innych szkół – nie tylko w Stanach Zjednoczonych!