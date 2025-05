Zaskakujące źródło wrażliwości ludzkich zębów. Najnowsze odkrycie naukowców

Zębina, czyli wewnętrzna warstwa zębów przekazująca bodźce do nerwów wewnątrz miazgi, może mieć swoje źródło w tkance czuciowej u pancernych, starożytnych ryb. To natomiast tłumaczyć może wrażliwość zębów. Do takich wniosków doszli niedawno naukowcy.