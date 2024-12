Ta czekolada może zmniejszać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2? Nowe odkrycie naukowców

Badanie „Spożycie czekolady a ryzyko cukrzycy typu 2” finansowane było przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (National Institutes of Health), a jego głównym autorem była Binkai Liu, doktorantka w Szkole Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Harvarda (Harvard T.H. Chan School of Public Health). Wyniki opublikowane zostały 4 grudnia w The BMJ, brytyjskim naukowym czasopiśmie medycznym wydawanym od 1840 roku, w którym publikowane są badania kliniczne i nowości ze świata medycyny.

Reklama

Jedzenie gorzkiej czekolady wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2?

W wyniku przeprowadzonych badań naukowcy stwierdzili, że u osób, które spożywały w tygodniu co najmniej pięć porcji dowolnej czekolady, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 spadało o 10 proc. w porównaniu do osób, które nie jadły czekolady wcale lub jadły ją rzadko. Z kolei w przypadku spożywania tygodniowo pięciu porcji gorzkiej czekolady ryzyko to było niższe o 21 proc. Ponadto badacze zaobserwowali trzyprocentowe zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 na każdą porcję gorzkiej czekolady jedzoną tygodniowo. Za jedną porcję uznana została czekolada o wadze jednej uncji, co odpowiada ok. 28 g.

Nie stwierdzono jednak, aby spożywanie mlecznej czekolady miało związek ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Było natomiast powiązane z długoterminowym przyrostem masy ciała, który to czynnik może przyczyniać się do rozwoju tej choroby. Przyrostu tego badacze nie zaobserwowali w przypadku spożycia gorzkiej czekolady.

Czytaj więcej Nauka Potrzeba tylko chwili ćwiczeń, żeby nie zachorować na serce. Nowe wyniki badań Wystarczy tylko kilka minut intensywnego wysiłku fizycznego dziennie, aby zmniejszyć ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W przypadku kobiet to ryzyko spada nawet o prawie połowę. Taki efekt zapewni m.in. szybkie wchodzenie po schodach i noszenie zakupów.

Jak wyglądały badania?

Jak można przeczytać we wstępie do badań, według szacunków w 2019 roku na cukrzycę typu 2 chorowało na świecie 463 mln osób, a do 2045 roku liczba ta wzrosnąć ma do 700 mln. Choroba ta prowadzi do wielu powikłań takich jak m.in. utrata wzroku, choroby układu krążenia czy niewydolność nerek. W coraz większej liczbie badań podkreśla się więc znaczenie czynników związanych ze stylem życia, w tym ze zdrową dietą, w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu 2.