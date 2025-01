Temperatura w pomieszczeniach wpływa na sprawność umysłu. Jaka wartość jest optymalna?

Odczucie komfortu termicznego poprawia sprawność umysłu u osób starszych – potwierdziły to badania naukowców. Przebywanie w niedogrzanych pomieszczeniach lub zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu wpływa natomiast negatywnie na funkcje poznawcze seniorów.

Jak temperatura wpływa na zdolność koncentracji?

Badanie przeprowadzili naukowcy zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi procesu starzenia się z Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research w Bostonie. To instytut badań klinicznych związany z Harvard Medical School. Wnioski z najnowszego odkrycia opublikowali właśnie w czasopiśmie naukowym Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, osoby starsze zgłaszały najmniejsze trudności z koncentracją, gdy temperatura w ich domach była w granicach 20-24 stopni Celsjusza. Gdy temperatura była o 4 stopnie wyższa lub niższa od tego zakresu, uczestnicy zgłaszali problemy z koncentracją dwukrotnie częściej. Stwierdzono także, że seniorzy byli bardziej wrażliwi na niskie temperatury.

Jak przeprowadzono badania?

W prowadzonych przez rok obserwacjach wzięła udział grupa 47 osób powyżej 65 roku życia. Średnia wieku wynosiła 79 lat. W ich mieszkaniach zainstalowano czujniki temperatury. Dwa razy dziennie otrzymywali ankiety do wypełnienia, w których pytano ich o komfort termiczny w siedmiopunktowej skali oraz czy mają trudności z utrzymaniem uwagi.