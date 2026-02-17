Finalizacja umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa, dokonała się w styczniu. W transakcji pośredniczyła agencja Partners International, a osobą bezpośrednio za nią odpowiedzialną jest doradca ds. nieruchomości Olga Fibak. Zapytaliśmy ją o tę transakcję.

Najdroższy apartament w Warszawie znajduje się w ścisłym centrum miasta

Orris Residence to niewielki budynek, liczący sześć kondygnacji. Znajduje się w samym centrum Warszawy, na pograniczu Śródmieścia i Powiśla. Nowoczesna kamienica zlokalizowana na działce, która po wojnie nie została zagospodarowana, nie jest kopią starej zabudowy, ale została wkomponowana w ciąg historycznych budynków przy ul. Okólnik 11. W budynku znajduje się 5 apartamentów, wszystkie o wysokości ponad 3 metrów. W sąsiedztwie budynku znajdują się Uniwersytet Muzyczny, a także Muzeum Fryderyka Chopina. Jak czytamy na stronie dewelopera, obiekt został zbudowany z najwyższej jakości materiałów, co potwierdza Olga Fibak.

– W tego rodzaju inwestycjach – z segmentu luksusowego – nie oszczędza się na żadnym etapie realizacji projektu – mówi agentka. – Jakość ma priorytetowe znaczenie dla klienta, a więc i dla inwestora. Nie da się jednak ukryć, że o cenie apartamentów i tak w największym stopniu decyduje lokalizacja budynku. W centrum miasta jeśli działki są, to wyłącznie bardzo drogie. Koszty budowy tak zlokalizowanego obiektu, a w wypadku Orris Residence także garażu podziemnego, są dużo wyższe niż w innym miejscu – wyjaśnia.