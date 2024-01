Styczeń miesiącem rozwodów. Nie tylko w Polsce

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najwięcej pozwów rozwodowych wpływa do sądu w styczniu. Jak co roku instytucja ta udostępnia szczegółowy raport dotyczący życia Polaków. Z tabeli z 2022 roku wynika, że najwyższy wskaźnik rozstań ma województwo zachodniopomorskie. Wśród wyroków zapadających w sprawach rozwodowych największą część stanowią te bez orzekania o winie.

Nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach w styczniu najwięcej małżeństw składa pozew do sądu - w Wielkiej Brytanii 3 stycznia jest nawet obchodzony Dzień Rozwodów.

Aż 13 proc. wszystkich pozwów o zakończenie małżeństwa jest składanych w pierwszym miesiącu roku. Tę tendencję potwierdziła Anisa Gnacikowska, adwokat specjalizująca się w prawie rodzinnym.



- Zauważam w mojej praktyce, że są okresy, w których częściej podejmowane są decyzje o rozwodzie. Należy do nich styczeń. To szczególny czas — początek roku, nowe postanowienia, plany do realizacji. Warto też zauważyć, że jest to okres po Świętach Bożego Narodzenia, kiedy rodziny spędzają ze sobą więcej czasu niż zwykle i mają przestrzeń do tego, żeby zweryfikować, czy dana relacja funkcjonuje prawidłowo — tłumaczy ekspertka.