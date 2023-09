Kobieca kariera prowadzi do męskiej depresji? Ciekawe tezy badaczy

Czytaj więcej Rozwój Mężczyźni są lepsi dla samych siebie. Ekspertka o tym, dlaczego kobietom trudniej osiągnąć sukces Coraz głośniej mówi się, że kariera i sukces zawodowy nie zależą od płci i wszyscy mają w tym obszarze równe szanse. Niestety, często kobiety same ograniczają swoje możliwości. Autorka projektów rozwijających kobiecy potencjał, life & business coach Izabela Janowska podpowiada, jak temu zapobiegać.

W raporcie z przeprowadzonego przez badaczy z SWPS badania czytamy, że wśród przyczyn życia samotności, 82 proc. badanych mężczyzn wymieniało poczucie posiadania cech, czy też uwarunkowań, które utrudniają im znalezienie partnerki. Niektórzy mężczyźni powód wskazywali tym samym choroby lub zaburzenia psychiczne (np. chorobę zakaźną, depresję, alkoholizm). Inni zgłaszali negatywne doświadczenia w domu rodzinnym i mieli poczucie, że przeżycia z przeszłości utrudniają im możliwość zaangażowania w poważny związek romantyczny.

Wielu uczestników badania przeprowadzonego (77 proc.) mówiło o wewnętrznym rozdarciu dotyczącym tego, czy powinni czekać na odpowiednią osobę, czy też podjąć aktywne działania, które umożliwiłyby im znalezienie partnerki.

Czy samotność ma dziś męską twarz?

Jak wynika z raportu "Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków" Instytutu Pokolenia, grupą najsilniej doświadczającą samotności są młodzi mężczyźni. 65 proc. mężczyzn w wieku 25–34 lat oraz 57 proc. mężczyzn do 24. roku życia uzyskało wynik na skali samotności wyższy od średniej (odpowiednio 46,09 i 47,29).

O niełatwej sytuacji mężczyzn psychologowie mówią coraz częściej. Sławomira Prusakowskiego, psychologa i trenera biznesu z SWPS zapytaliśmy o to, czy coraz silniejsza pozycja kobiet na rynku pracy może mieć wpływ na rosnący odsetek samotnie żyjących mężczyzn.

– Jest wiele czynników wpływających na to, że mężczyźni i kobiety są coraz bardziej samotni i rezygnują ze związków lub doświadczają na tym polu niepowodzeń. Jeśli przyjrzeć się wpływowi emancypacji kobiet na samotność mężczyzn, to istotnym aspektem jest poczucie utraty kontroli przez męskich przedstawicieli społeczeństwa. Kobiety są świetnie wykształcone, niezależne, osiągają coraz więcej na polu zawodowym. Część mężczyzn, która jest mocno konserwatywnie i tradycjonalistycznie osadzona w swoich wartościach i potrzebach, ma problem z zaakceptowaniem partnerstwa rozumianego jako równoważność osób będących w związkach. Trudno o trwałość, ponieważ kiedy kobieta, która w pracy zajmuje wysokie stanowisko, widzi, że przecież nie musi się dostosowywać do kontrolującego partnera, to dla takich mężczyzn jest to spora trudność – tłumaczy psycholog.