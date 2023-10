Na czym polega przemoc niefizyczna w związkach. Opublikowano wyniki badania

Silent treatment to z kolei karanie bliskiej osoby ciszą. Może dotyczyć zarówno odmowy komunikacji werbalnej, jak i elektronicznej wobec kogoś, kto chce się porozumieć. Eksperci tłumaczą, że często wiąże się z dąsami i obrażaniem się lub oznacza po prostu wielogodzinne nieodpisywanie.

Ważnym pojęciem w kontekście przemocy w związkach jest również tzw. gaslighting. Działanie to polega traktowaniu ofiary w taki sposób, że przestaje ona ufać swoim przekonaniom i pamięci, a z czasem jest na tyle zdezorientowana, że polega wyłącznie na zdaniu osoby, która stosuje wobec niej tę technikę. Z początku może to wyglądać dość niewinnie – ofiara przez długi czas może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest wobec niej stosowana manipulacja. Gdy próbuje komunikować, że jej granice są przekraczane, w odpowiedzi słyszy: „Jesteś przewrażliwiona/y”, „to był tylko żart”, „miej do siebie więcej dystansu”.

Jak przeciwdziałać przemocy i gdzie szukać wsparcia?

Twórcy kampanii „Miłość to nie przemoc” wskazują, że ankietowani w ramach szukania pomocy w związku z przemocą w związku w pierwszej kolejności (44 proc.) zgłosiliby się do psychologa. Respondenci badania zwróciliby się po pomoc również do przyjaciół i znajomych (35 proc.), a co czwarta osoba zadzwoniłaby na specjalną linię pomocową (+48 720 720 020).

”Optymizmem może napawać świadomość związana z tym, co stanowi przemoc natury psychicznej – mają ją szczególnie kobiety i osoby młode. Te ostatnie mają zresztą wgląd w swoją psychikę, emocje i potrzeby. Mamy nadzieję, że wzrasta nowe pokolenie, które mając świadomość syndromów przemocy natury psychicznej, będzie potrafiło im przeciwdziałać. Ważne jest, aby wyposażyć je w odpowiednie narzędzia związane z radzeniem sobie z tymi” – podsumowują autorki kampanii.