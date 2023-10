Szczęście - co to takiego?

Zdaniem Martina Selingmana, jednego z twórców psychologii pozytywnej, autentyczne szczęście wynika z ,,życia osoby zgodnie ze swoimi ważnymi, silnymi cechami, które rozwijają się gdy ludzie stają się świadomi swoich osobistych mocnych stron, uznają je za swoje i uznają że są za swoje cechy odpowiedzialni”.

Odnosząc się do tego stwierdzenia, można wysnuć wniosek, że jeśli praca wymaga bądź zachęca do wykorzystywania oraz rozwijania swoich mocnych stron, to rosną szanse na poczucie szczęścia płynącego właśnie z aktywności zawodowej. Pytanie tylko, ilu ludzi pracuje w warunkach, które wydobywają z nich to, co najlepsze i dają poczucie sensu wykonywanych zadań?

- Praca pełni w naszym życiu wiele różnorodnych funkcji. Najbardziej oczywistą jest ta związana z aspektem materialnym, jednak równie istotna jest przynależność do jakiejś grupy, możliwość rozwoju czy bycia docenionym. Braki w którymś z tych obszarów negatywnie przekładają się na poziom satysfakcji z życia - mówi psycholożka Żaneta Rachwaniec.

Przełożony jako regulator poczucia szczęścia

Zdaniem badaczy niedocenianym aspektem w poziomie zadowolenia z miejsca pracy jest przełożony - prezes, dyrektor, manager albo kierownik. Jak się okazuje, jego wpływ na życie nie ogranicza się jedynie do decydowania o tym, jak bardzo zmęczonym będzie się po ciężkim dniu w pracy. To, jak szef traktuje starania pracownika, może zadecydować nawet o tym, z jakim zapałem będzie on wstawać rano.

Według badania przeprowadzonego wśród Polaków przez HRM Institute zaledwie 50% ankietowanych pracowników czuje się docenianych przez swoje otoczenie. Na pytanie, co odczuwają po usłyszeniu aprobaty ze strony szefa lub współpracowników, aż 70% z osób docenianych zaznaczyło, że czują się wówczas bardziej szczęśliwi i mają poczucie satysfakcji z miejsca, w którym pracują (73%). Można więc uznać, że jeśli praca, którą się wykonuje, oferuje możliwość rozwoju, a otoczenie będzie skłonne do dostrzegania pozytywnych efektów podejmowanego wysiłku, to będzie to wręcz budulcem pozytywnej samooceny dla człowieka.