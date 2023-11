Jak zacząć inaczej o sobie myśleć? Odpowiedź na to pytanie zna Brené Brown

Jej naukowe badania zaczęły się od zgłębiania zjawiska wstydu. Chciała dowiedzieć się, jak bardzo wpływa on na relacje międzyludzkie i z czego wynika. Po kilku miesiącach badań zaczęła dochodzić do wniosku, że źródłem wstydu jest wrażliwość. Jej zdaniem ludzie niewrażliwi się nie wstydzą, bo nie boją się oceny innych, ani odrzucenia, zwłaszcza w przypadku, kiedy pokażą swoje prawdziwe oblicze. I choć przez wielu wstyd odbierany jest jako niechciane uczucie, Brené Brown namawia, żeby się go nie wyrzekać. Jej wykład „Potęga wrażliwości”, który wygłosiła na TEDx Houston w 2010 roku, obejrzano już ponad 63 miliony razy. Przekonuje w nim, by pozwolić sobie samemu być widzianym przez innych jako ktoś wrażliwy, kochać całym sercem i wierzyć, że jesteśmy wystarczający. "Wtedy przestajemy krzyczeć i zaczynamy słuchać, jesteśmy milsi i łagodniejsi w stosunku do ludzi, którzy nas otaczają, i jesteśmy milsi i łagodniejsi w stosunku do samych siebie", wyjaśnia Brené Brown.

Reklama

"Wrażliwość jest kolebką miłości, przynależności, radości, odwagi, empatii i kreatywności. Jest źródłem nadziei, empatii, odpowiedzialności i autentyczności. Jeśli chcemy większej przejrzystości w naszym głębszym i bardziej znaczącym duchowym celu lub życiu, rozwiązaniem jest wrażliwość", mówi autorka książek przetłumaczonych na 35 języków, między innymi tomu o wiele mówiącym tytule "Dary niedoskonałości. Jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy".

Odwaga stawiania granic to odwaga kochania siebie, nawet jeśli ryzykujemy rozczarowaniem innych

Brené Brown pierwsze lata życia spędziła w San Antonio w Teksasie, jako najstarsza z czworga dzieci Charlesa Arthura Browna i Casandry Deanne Rogers. Później całą rodziną przenieśli się do Nowego Orleanu. Z rodzicami układało jej się różnie. Czuła się wyobcowana, postanowiła szukać szczęścia gdzie indziej. Rzuciła szkołę i wyjechała do Europy. Pracowała jako kelnerka. Później znalazła zatrudnienie w amerykańskiej firmie telekomunikacyjnej, w której obsługiwała klientów hiszpańskojęzycznych, a później była łącznikiem między pracownikami a kierownictwem firmy. Dzięki temu doświadczeniu postanowiła oddać się pracy socjalnej. Wróciła na uczelnię, a później na niej została by robić badania. Uwielbia rozmawiać z ludźmi, każdy jej projekt badawczy zawiera kilkaset bezpośrednich wywiadów. Dla swoich odbiorców jest guru i wyrocznią, choć jest naukowcem, nie coachem.

Czytaj więcej Rozwój Aleksandra Lemańska o stawianiu granic: Moje potrzeby nie są gorsze, ani mniej ważne od potrzeb wszystkich innych ludzi „Moja wewnętrzna Zosiu Samosiu, fajnie, że jesteś, ale chcę przyspieszyć mój proces podejmowania decyzji i dalszego rozwoju, dlatego tym razem poproszę kogoś o pomoc. I nie ma w tym nic złego” – tak Aleksandra Lemańska, analityk transakcyjny, konsultant HR i trener, zachęca do poradzenia sobie z naszą często źle pojętą samodzielnością. Zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie.

"Brené Brown: Odwagi"

Z mężem Stevem, dziećmi Ellen i Charliem oraz psem mieszka w Houston. Prowadzi badania na Uniwersytecie Houston i stoi na czele Huffington Foundation's. Gościnnie wykłada również na w McCombs School of Business w Austin. Sześć jej książek znalazło się na pierwszym miejscu listy bestsellerów "New York Timesa". Na platformie Netflix można oglądać wystąpienie "Brené Brown: Odwagi", które sprawia, że ludzie zaczynają inaczej o sobie myśleć. Zresztą taki był jej zamysł: zmieniać ludzkie losy, namawiając do pokonania strachu – wszystko to w sposób łatwy i przystępny dla jak największej grupy ludzi. Postanowiła, że jeśli ma pisać, to nie dla kilku najbliższych osób, ale dla wszystkich, którym może się to przydać. Na początku wylała się na nią fala hejtu, ale postanowiła się z nią zmierzyć. Teraz nie interesuje jej zdanie krytykantów. Ma rzeszę fanów, którzy czekają na jej rady.