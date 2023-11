W czasach fake newsów i innych sposobów manipulacji opinią publiczną krytyczne myślenie staje się kluczową wartością pozwalającą ochronić relacje – prywatne i zawodowe.

Dla Nathalie Martin, coacha i psychoterapeutki, spotkanie zawodowe, rodzinne lub przyjacielskie skupione na jakimś problemie czy projekcie najlepiej pokazują, jak ludzie operują krytycznym myśleniem. „Są tacy, którzy wszystko potwierdzają, tacy, którzy wszystko krytykują, nie proponując niczego, tacy, którzy krytykują, próbując narzucić własny projekt, i wreszcie tacy, którzy krytykują i proponują. Nie trzeba dokonywać oceny moralnej, wszystko zależy od osobowości, odgrywanych ról w danej chwili, a także charakteru projektu” – uzasadnia psycholog cytowana przez francuski magazyn Madame Figaro.

Krytyczne myślenie - remedium na trudy współczesności

Krytyczne myślenie to jej zdaniem połączenie umiejętności obserwacji, ciekawości, samoafirmacji i stanowczości. Ma na nie duży wpływ to, gdzie się wychowujemy, jakie wartości przekazuje nam środowisko oraz jakie mamy wykształcenie. „W niektórych rodzinach zachęcamy do niego i cenimy niezależność umysłu, ciekawość, utwierdzanie się, zajmowanie stanowiska, podczas gdy w innych będzie to przede wszystkim kwestia nie robienia fermentu” – tłumaczy Natalia Martin, która z wykształcenia jest fizykiem, a kilkanaście lat temu postanowiła odmienić swoje życie i pomagać to samo robić innym osobom.

O ile dążenie do poznania prawdy, zauważanie rozbieżności między czyimiś słowami a jego zachowaniem, czy otwarcie się na nowe perspektywy i rozwiązania to niewątpliwie wielkie plusy umiejętności krytycznego myślenia, należy pamiętać, żeby nie popaść w krytykanctwo. Kevin Bennett, profesor Uniwersytetu Pensylwanii w USA, wskazuje na cztery negatywne skutki nadmiernej krytyki. Są to: ciągłe negatywne rozmyślanie, paraliż decyzyjny prowadzący do zahamowania działania, perfekcjonizm i wreszcie katastrofizm.