Lubię siebie - to da się zrobić. Psycholożka o budowaniu samoakceptacji

Ekspertka zwraca też uwagę, że mężczyźni częściej są odcięci od swoich emocji. Nie mają szansy na poznanie siebie i nie dostrzegają swoich wad oraz zalet. Dzięki temu ich poziom samoakceptacji jest wyższy. U kobiet komunikacja między półkulami mózgu jest bardziej sprawna, co zapewnia łączność pomiędzy słowami a emocjami, czyli umiejętność werbalizowania emocji. To jednocześnie zaleta i wada. Z jednej strony kobiety nieustannie dążą do rozwijania siebie, mają świetny kontakt ze sobą i potrafią poznawać się na bieżąco. Z drugiej – częściej dostrzegają swoje wady, przez co zaczyna im brakować samoakceptacji lub jej poziom mocno się obniża.

- Poziom samoakceptacji u kobiet jest także związany z kulturą, a w szczególności z religijnością. Religia narzuca pewne reguły i w przypadku ich nieprzestrzegania ukierunkowuje człowieka na poczucie winy. Im bardziej religijny kraj, tym mniej samoakceptacji wśród kobiet – podkreśla ekspertka.

Lubię siebie — to możliwe

W kwietniu 2024 roku rusza już 4 edycja kampanii #lubiesiebie, której celem jest promowanie self love i self care. Inicjatorem kampanii jest lek. med. estetycznej Franciszek Strzałkowski. Ambasadorkami kampanii są Maria Sadowska, Dorota Williams, Lidia Popiel, Adrianna Pałka, Agnieszka Więdłocha, Kasia Żak, Marta Lech-Maciejewska, Mariola Bojarska-Ferens, Katarzyna Herman, Jowita Budnik, Joanna Liszowska, Małgorzata Pieczyńska, Ola Hamkało. W tym roku do ich grona dołączają: Dorota Landowska, Julia Pietrucha, Katarzyna Zawadzka, Karolina Matusik, Monika Krzywkowska i Alina Adamowicz. Ambasadorki kampanii wypowiadają się o potrzebie samoakceptacji i o jej roli w życiu kobiet. Dyskutują o tym, co zrobić, aby pokochać samą siebie i wyjaśniają, dlaczego samoakceptacja jest ważna w drodze do sukcesu osobistego.

- Ta kampania to mój ulubiony projekt – mówi producentka kampanii Joanna Sokołowska-Pronobis. - Jestem od początku zaangażowana w tę akcję i wierzę w to, co przekazują ambasadorki #lubiesiebie. Przesłanie brzmi: samoakceptacja ma moc. Ambasadorki otwarcie tłumaczą, jak nauczyły kochać i szanować samą siebie. Kluczem do poznania i zrozumienia jest zdrowa samoocena i umiejętność dostrzeżenia tego, co jest w nas piękne. - Samoakceptacja przychodzi jako druga, po buncie i kłóceniu się ze światem i samym sobą. Pojawia się wraz z dojrzałością i daje cudowne uczucie, że i ja jestem fajna i świat, który mnie otacza, też jest fajny, gdy patrzę na niego z miłością, którą mam do samej siebie – dodaje Joanna Sokołowska-Pronobis.

Droga do samoakceptacji

- Wiek niewątpliwie działa na korzyść samoakceptacji – tłumaczy Jarczewska-Gerc. - Coraz lepiej znamy życie, bardziej rozumiemy siebie, stajemy się dojrzalsi – mówi. Dlatego samoakceptacja najczęściej przychodzi u kobiet z wiekiem. Kobiety dojrzalsze bardziej akceptują siebie.