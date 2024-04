Fizycznie zdrowa 28-letnia Holenderka dokona eutanazji. Psycholożka krytycznie o decyzji lekarzy

Nie jestem zwolenniczką wyrokowania, że albo coś się na pewno wydarzy albo na pewno nie wydarzy. Dlatego uważam, że rozgłos i opisanie choroby oraz decyzji Zorayi mogą mieć dwojakie konsekwencje. Z jednej strony rzeczywiście możemy mieć do czynienia w niektórych przypadkach z wynikiem podobnym do Efektu Wertera. To oznaczałoby, że po nagłośnieniu sprawy samobójstwa, inne osoby również poodejmują decyzję o zakończeniu życia w taki sam sposób. Tak może się zdarzyć zwłaszcza w krajach, w których eutanazja jest działaniem w pełni legalnym i stosowanym od lat. Z drugiej strony, w krajach takich jak Polska efekt przekazu medialnego, o którym rozmawiamy, może być nieco inny. Powiedzenie pacjentowi, który zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, iż jego stan się nie poprawi, nie tylko odbiera mu nadzieję na zdrowienie, ale także może zniechęcić go do wkładania wysiłku w proces terapeutyczny. A tymczasem zaangażowanie pacjenta w psychoterapię jest czynnikiem niezmiernie ważnym, a nawet kluczowym w całym leczeniu. W ogromnym stopniu od elementu współpracy pacjenta zależy po prostu skuteczność terapii.

Czytaj więcej Zdrowie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - jak naprawdę wygląda życie w spektrum? Do życia ze spektrum autyzmu przyznaje się coraz więcej dorosłych osób, a otwartość w poruszaniu tego zagadnienia zwiększa świadomość społeczną i pozwala na lepsze zrozumienie jego złożoności – nie tylko w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Jakich rad udzieliłaby pani pacjentom, którzy cierpią na podobne dolegliwości co Zoraya ter Beek?

Przede wszystkim trzeba zacząć od podjęcia decyzji o leczeniu nie tylko farmakologicznym, ale również psychoterapeutycznym. Jedno bez drugiego często nie może istnieć i nie daje pożądanych efektów zdrowienia. Niezbędne jest także zaangażowanie w proces terapeutyczny. Bez niego niewiele się zmieni. Mówiąc o zaangażowaniu, myślę szczególnie o zachowaniu systematyczności psychoterapii, zażywania leków, wizyt kontrolnych. Niektórym pacjentom sprawia to wiele trudności. Ciężko też osiągnąć pożądane rezultaty bez zaufania do specjalistów, a więc konieczne jest znalezienie odpowiedniej osoby do prowadzenia leczenia, zarówno psychiatry jak i psychoterapeuty. W większych miastach dostępność do specjalistów nie jest problemem. W mniejszych miejscowościach bywa to niestety trudniejsze. Mówiąc o zaufaniu, myślę również o potrzebie zwalczenia chęci diagnozowania samego siebie, szczególnie posługując się informacjami z internetu. Istnieje czasem pokusa, by samemu się sklasyfikować i wyznaczyć sobie „proces leczenia”. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość – myślę, że ten czynnik jest chyba jednym z najważniejszych. Należy pamiętać, że zmiana nie przychodzi od razu, że nie ma dwóch identycznych osób, oraz że leczenie psychoterapeutyczne często trwa latami. Ważne jest również, by się nie poddawać mimo tego, że czasami możemy odnosić wrażenie, iż byliśmy kilka kroków dalej, a wracamy do punktu wyjścia. To istotne, by mieć świadomość, że psychoterapia to proces, który sam w sobie zakłada pójście dwa kroki w przód i jeden w tył.