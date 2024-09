Pary świadomie rezygnujące z dzietności ryzykują rozpad związku? Psycholog wyjaśnia

Udręczone Matki Polki, nieudolni ojcowie

Karolina Misztal, psycholog i psychoterapeutka Karolina Misztal, założycielka Instytutu Liberté w Warszawie, zauważa, że obecnie pozycję DINK umacnia nie tylko priorytetowe często podejście do pieniędzy i sfery zawodowej, ale też i zmiana poglądu na relacje międzyludzkie, jaka nastąpiła w powszechnej świadomości.

- Model ten zyskuje na popularności w ostatnich latach wraz z rosnącym powodzeniem tak zwanych situationship, czyli relacji niedookreślonych, w których partnerzy nie decydują się na jednoznaczne określenie charakteru relacji i często także wyłączności względem drugiej osoby – mówi ekspertka. - Zarówno kobiety, jak i mężczyźni próbują odnaleźć się w obliczu stopniowej dezaktualizacji tradycyjnych ról męskich i kobiecych. Chociażby przysłowiowy model matki Polki wydaje się dziś mocno zdezaktualizowany i nieatrakcyjny dla młodych kobiet. Niewątpliwy wpływ na tę sytuację mają także media społecznościowe, w których popularność zyskał trend pokazywania „macierzyństwa bez lukru”, w ramach którego matki chętnie dzielą się swoimi trudnymi doświadczeniami. Patrząc w ten sposób na niegdysiejsze i współczesne matki, można zatem odnieść wrażenie, że macierzyństwo dla kobiety może stać się formą niewoli, z której nie sposób się wyswobodzić, bo decyzja o posiadaniu dziecka jest nieodwracalna – podkreśla.

Z doświadczeń psychoterapeutki wynika, że kobiety, analizując w gabinecie swoje relacje rodzinne, nierzadko dochodzą do wniosku, iż nie chcą wpisywać się w znany im archetyp udręczonej matki Polki. Przytłacza je martyrologia matek i babć. One same chcą realizować swoje potrzeby i nie musieć za to przepraszać ani odczuwać z tego tytułu poczucia winy. Nierzadko wynoszą z domu taki obraz rodziny, w którym kobieta poświęca się niemal bezgranicznie dla męża i dzieci, rezygnując tym samym ze swoich ambicji i potencjału. Z kolei dla mężczyzn powyżej 30 roku życia pytanie o dziecko staje się często bodźcem do podjęcia terapii. Zaczynają pojawiać się wątpliwości nie tylko dotyczące chęci posiadania potomstwa, ale także pozostania w obecnej relacji.

- Towarzyszą im dylematy związane z gotowością do wejścia w głębszą zależność i poczuciem odpowiedzialności za potencjalne dziecko i jego matkę, a także z niechęcią wobec możliwości powielenia toksycznych wzorców rodzicielskich wyniesionych z domu – mówi Karolina Misztal. - W gabinecie powracają własne niezaspokojone w kontakcie z rodzicami potrzeby, pojawia się żal o popełnione błędy wychowawcze. Mężczyźni, widząc, jak z perspektywy czasu postrzegają swoich ojców – często jako nieudolnych wychowawczo, zbyt wymagających i zimnych, a przez to zdewaluowanych – mówią: „nie chcę stać się taki, jaki był dla mnie mój ojciec”. Taki wniosek przeważa szalę. Lęk przed popełnieniem błędu bywa nie do pokonania, dodatkowo nierzadko popychając do zakończenia relacji z partnerką. Temat dzieci uwypukla lęk przed wejściem w zależność i obawę przed poważnym zobowiązaniem względem drugiej osoby – to elementy diagnostyczne narcystycznego zaburzenia osobowości, którego powszechność w gabinetach psychoterapii stale rośnie – tłumaczy ekspertka.

Poza czynnikami psychologicznymi na decyzję o bezdzietności wywierają także silny wpływ aspekty zewnętrzne. Coraz więcej osób rezygnuje z rodzicielstwa, bojąc się, iż nie będą w stanie swoim dzieciom zapewnić godnych materialnie warunków życia.