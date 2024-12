Jak uniknąć „nerwicy niedzielnej”? Przed świętami jest szczególnie dotkliwa

To zjawisko ma bardzo złożone podłoże, wiąże się z naszą zdolnością do dawania i brania, co jest dość skomplikowanym procesem, który zaczyna się już podczas pierwszego karmienia i właściwie dzieje się, kształtuje i rozwija na przestrzeni wielu lat. Trudno się tu nad tym rozwodzić. Dawanie prezentów bywa czasem jedynym sposobem na wyrażanie uczuć oraz na ich anulowanie, na rozwiązywanie trudności w relacjach. Prezent ma często coś zastąpić, więc bywa, że jest nieadekwatny, bo nie jest tylko prezentem.

Trudno kogoś obdarować, jeśli go nie znamy, nie towarzyszymy mu w tym jak się zmienia, co lubi, a czego już nie, czym się ciekawi, a co przestało go interesować, a czasem przy stole wigilijnym spotykają się osoby, które pomiędzy jedną a drugą Wigilią nie spotkały się ani razu.

Nie mam chyba żadnej recepty na to, jak zareagować na nietrafiony prezent, przydatne mogą być zasady kultury osobistej i współżycia społecznego. A przy planowaniu prezentów przyda się zdrowy rozsądek i chwila zatrzymania nad tym, co by się oprócz samego prezentu chciało weń upakować i czy to w ogóle jest możliwe.

Czy powinniśmy spędzać święta na siłę z rodziną, której nie lubimy? W ogóle czy powinniśmy na siłę utrzymywać relacje z tymi, którzy są powodem naszego bólu?

To pytanie zdaje się mieć jedną odpowiedź, nie. Ale wiemy, że to nie jest proste. Niektórym zajmuje wiele lat zrozumienie swojej odrębności, nabycie wolności w obszarze poczucia winy. Niektórzy decydują się na ostre cięcia i nie mogą poradzić sobie z krytyczną oceną swoich decyzji, niektórzy wpadają na pomysł, aby zapewnić sobie zestaw pewnych warunków, które są dla nich niezbędne, aby mogli czerpać jakąś minimalną satysfakcję z tych spotkań. Mam na myśli wyważenie intensywności i rozmiaru kontaktu.