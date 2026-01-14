Estradiol to jeden z kluczowych żeńskich hormonów z grupy estrogenów. Odpowiada między innymi za prawidłowy rozwój narządów płciowych, właściwy skład kości i wiele ważnych funkcji kobiecego ciała. Jego stężenie w organizmie ma też niebagatelny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny kobiet.

Reklama Reklama

Hormony a stres i strach. Nowe ustalenia naukowców

Okazuje się, że estradiol ma kluczowy wpływ na to, w jaki sposób kobiety reagują na zagrożenie – w zależności od tego, jak ich psychika zareagowała na jakieś traumatyczne doświadczenie. Naukowcy z Emory University School of Medicine w Atlancie w stanie Georgia dostarczyli właśnie pierwszego w historii naukowego dowodu, który potwierdza wpływ estradiolu na stan psychiczny i emocjonalny kobiet w tym kontekście. Wyniki badania opublikowano w grudniu ubiegłego roku na łamach czasopisma naukowego „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Eksperci przeprowadzili eksperyment w gronie 110 młodych kobiet. Uczestniczki podzielono na trzy grupy: kobiety, u których stwierdzono zespół stresu pourazowego (PTSD), kobiety, które przeżyły jakieś traumatyczne doświadczenie, ale nie cierpią na PTSD, i wreszcie kobiety, które nie mają za sobą żadnej poważniejszej traumy.

Badanym losowo podano plastry z estradiolem lub placebo. Wybrano fazę lutealną lub folikularną cyklu miesiączkowego, ponieważ są to okresy, w których poziom estradiolu w organizmie jest naturalnie niski.