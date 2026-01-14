Reklama

Hormony mocno wpływają na przeżywanie strachu przez kobiety. Ciekawe odkrycie

Hormony mają duży wpływ na emocje, a także to, w jaki sposób reaguje się na różne sytuacje. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Grupa amerykańskich naukowców odkryła właśnie wpływ estradiolu, jednego z żeńskich hormonów, na reakcje kobiecego mózgu w sytuacji zagrożenia.

Publikacja: 14.01.2026 21:59

Naukowcy zauważyli, że reakcje kobiet na potencjalne zagrożenie różniły się w zależności od tego, jakie piętno na ich psychice odcisnęło doświadczenie traumy.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Estradiol to jeden z kluczowych żeńskich hormonów z grupy estrogenów. Odpowiada między innymi za prawidłowy rozwój narządów płciowych, właściwy skład kości i wiele ważnych funkcji kobiecego ciała. Jego stężenie w organizmie ma też niebagatelny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny kobiet.

Hormony a stres i strach. Nowe ustalenia naukowców

Okazuje się, że estradiol ma kluczowy wpływ na to, w jaki sposób kobiety reagują na zagrożenie – w zależności od tego, jak ich psychika zareagowała na jakieś traumatyczne doświadczenie. Naukowcy z Emory University School of Medicine w Atlancie w stanie Georgia dostarczyli właśnie pierwszego w historii naukowego dowodu, który potwierdza wpływ estradiolu na stan psychiczny i emocjonalny kobiet w tym kontekście. Wyniki badania opublikowano w grudniu ubiegłego roku na łamach czasopisma naukowego „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Eksperci przeprowadzili eksperyment w gronie 110 młodych kobiet. Uczestniczki podzielono na trzy grupy: kobiety, u których stwierdzono zespół stresu pourazowego (PTSD), kobiety, które przeżyły jakieś traumatyczne doświadczenie, ale nie cierpią na PTSD, i wreszcie kobiety, które nie mają za sobą żadnej poważniejszej traumy.

Badanym losowo podano plastry z estradiolem lub placebo. Wybrano fazę lutealną lub folikularną cyklu miesiączkowego, ponieważ są to okresy, w których poziom estradiolu w organizmie jest naturalnie niski.

Dokładnie dobę później uczestniczkom pokazywano wizerunki twarzy o neutralnej ekspresji oraz takiej, która wywołuje niepokój i strach. W tym samym czasie ich mózgi skanowano rezonansem magnetycznym, aby zmierzyć aktywność mózgu w kontekście reakcji na potencjalne zagrożenie. Badacze przyjrzeli się w szczególności ciału migdałowatemu, w którym znajdują się duże ilości receptorów estrogenów i które odgrywa kluczową rolę w odczuwaniu strachu oraz reagowaniu na tę emocję.

Trauma z przeszłości „usypia” reakcje na stres. Wiadomo już, dlaczego

Naukowcy zauważyli, że reakcje kobiet na potencjalne zagrożenie różniły się w zależności od tego, jakie piętno na ich psychice odcisnęło doświadczenie traumy. U kobiet, które mają za sobą jakąś traumę, ale nie cierpią na PTSD, estradiol wywołał wzmożoną aktywność w ciele migdałowatym. Z kolei u kobiet z PTSD estradiol nie miał żadnego wpływu na tę część mózgu.

Jak zauważają autorzy badania, stopień ekspozycji na traumę może zmienić reakcje mózgu na estradiol, a co za tym idzie – na jego rolę w regulowaniu reakcji w sytuacji potencjalnego zagrożenia. „Nasze wyniki sugerują, że hormony, które powstają w jajnikach, mają ważny wpływ na obwody mózgu odpowiedzialne za wykrywanie zagrożeń, jednak stres, jaki wiąże się z traumą, wydaje się zakłócać te normalne procesy regulacyjne” – tłumaczy dr Jennifer S. Stevens, która kierowała badaniem.

Źródło:
www.emory.edu

