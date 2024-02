Sukienka Igi Świątek hitem aukcji WOŚP. Licytacja trwa, a cena już robi piorunujące wrażenie

Jak co roku świat sportu mocno angażuje się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największe gwiazdy z różnych dziedzin przeznaczają na aukcję cenne dla siebie przedmioty, by wesprzeć inicjatywę Jerzego Owsiaka.

Iga Świątek jako jedyna zawodniczka w czerwonej sukience na WTA Finals

W tym roku ogromne zainteresowanie budzi sukienka, którą przekazała Iga Świątek. To w niej tenisistka zadała szyku podczas wystąpienia poprzedzającego WTA Finals, który odbywał się w meksykańskim Cancun w październiku 2023 roku.

Czerwona kreacja jest projektem polskiej projektantki Magdy Butrym. Elementami charakterystycznymi są odkryte plecy, długie rękawy oraz fantazyjne zdobienia w kształcie kwiatów. Jest wykonana z dżerseju. Kiedy Iga Świątek pojawiła się sukni na wydarzeniu przed WTA Finals, wzbudziła ogromne emocje. Wszystkie rywalki 22-latki zdecydowały się na stylizacje w jasnych kolorach. Możliwe, że Polce przyniosło to szczęście, bo wygrała turniej.

Później Iga Świątek w rozmowie z różnymi mediami wyjaśniła, dlaczego jako jedyna tenisistka na tę okazję wybrała czerwoną sukienką. Okazuje się, że już kilka tygodni wcześniej zdecydowała się na ten kolor. Wówczas organizatorzy poprosili, by wszystkie sportowczynie ubrały się na biało. Kiedy kilka z nich zapytało, czy nie mogą włożyć czegoś w innym kolorze, przedstawiciele WTA zgodzili się na zmiany. Wyglądało na to, że konkurentki Polki mimo to postanowiły dopasować się do pierwszej prośby. Świątek natomiast jako jedyna nie wystąpiła w bieli. Później wielokrotnie podkreślała jednak, że chociaż nie planowała, by wszystkie oczy były zwrócone na nią, to nie żałuje, że wybrała sukienkę polskiej projektantki.