Natalia Warzyńska: Transpłciowi sportowcy na igrzyskach w Paryżu mają przewagę

Na czym dokładnie polega przewaga zawodniczek transpłciowych, które urodziły się jako mężczyźni, a później przeszły korektę płci, w rywalizacji z kobietami?

Gdybym miała to ocenić, to na oko różnica wynosi około 5 procent na korzyść zawodniczek transpłciowych, przynajmniej w dyscyplinach takich jak bieganie. Natomiast w sportach kontaktowych, jak na przykład boks, trudno mi to precyzyjnie określić. Jednak gdy widzę zasięg ramion zawodniczek transpłciowych, który jest zazwyczaj większy, uważam, że to zmienia całą dynamikę rywalizacji z kobietami cispłciowymi. Można go nazwać „game changerem”, który zmienia wszystko w rywalizacji z kobietą bez żadnych zmian hormonalnych, medycznych. Myślę że w sportach walki kobiety, które urodziły się kobietami, mają bardzo małe szanse.

Co jeszcze, oprócz szerszych ramion, daje przewagę zawodniczkom transpłciowym?

Węższe biodra. Ale to tylko kolejny z wielu aspektów. Cała struktura kości i budowa ciała są kluczowe, ponieważ one nie zmieniają się pod wpływem hormonów. Szersze ramiona i węższe biodra to oczywiste różnice, które przekładają się na inną mechanikę ruchu. Ciało o typowo męskiej budowie ma szybszą dynamikę ruchów, co powoduje szybsze uderzenie, mocniejszy skręt i lepszą obronę w sportach walki. Tak zwana eksplozywność, czyli zdolność do wygenerowania dużej siły w krótkim czasie, jest w takich ciałach wyraźniejsza. Przykładem może być pchnięcie kulą, gdzie liczy się siła i eksplozywność.

Nie chodzi tylko o strukturę ciała, ale również o rodzaj włókien mięśniowych i ich rozmieszczenie. Włókna mięśniowe dzielą się na wytrzymałościowe i siłowe. Wytrzymałościowe – jak nazwa wskazuje – zapewniają większą wytrzymałość, a siłowe – większą siłę i szybkość. Mężczyźni naturalnie mają więcej włókien szybkościowych, a kobiety transpłciowe, pomimo korekty płci, również mają ich więcej. To daje dużą przewagę, zwłaszcza w sportach, gdzie siła odgrywa kluczową rolę, co jest istotne w wielu dyscyplinach olimpijskich.