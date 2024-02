Monica Lewinsky wystąpiła w pomysłowej kampanii reklamowej

Monika Lewinsky: „Jeśli chcesz mieć prawo narzekania przez następne cztery lata, wyjdź z domu i zagłosuj”

Lewinsky należy do grona tych osób, które są zdania, że tylko ci obywatele, którzy oddają głos w wyborach, mają prawo do krytykowania władzy. „Jeśli chcesz mieć prawo narzekania przez następne cztery lata, wyjdź z domu i zagłosuj” – brzmi jeden z jej cytatów na stronie kampanii.

Kampania zwróciła uwagę wielu amerykańskich mediów. Olivia Craighead na łamach portalu The Cut nieco zgryźliwie skwitowała udział Lewinsky w kampanii Reformation, nazywając go zwiastunem nadciągającej fali podobnych działań rozmaitych marek, które już wkrótce Amerykanki zobaczą we wszystkich mediach.

„Zanim się obejrzycie, influencerzy będą rozwodzić się nad zaletami wypełniania karty do głosowania korespondencyjnego w szlafroku Dusen Dusen. Następny odcień różu Glossier będzie się nazywał »Vote« (czerwień jak na fladze USA). Nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli sklep Gigi Hadid w listopadzie zamieni się w punkt do głosowania” – narzeka redaktorka The Cut.

Twórcy wspólnej kampanii Reformation i Vote.org nie mają jednak wątpliwości, że działają w słusznej sprawie. „Kolejna bezosobowa marka, która zachęca cię do głosowania, nie przebije się tak łatwo, a więc nawiązaliśmy współpracę z ikoną, której może się to udać” – cytuje markę amerykański serwis ABC News.