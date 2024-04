Dzień Kostki Rubika. Kobiety powinny się nią bawić ze względów zdrowotnych

Czy istnieją może jakieś szczególne powody, które powinny zachęcać i przekonywać kobiety do układania Kostki Rubika?

Kobiety ze względu na specyfikę funkcjonowania ich organizmów, uleganie na przestrzeni całego cyklu miesiączkowego ogromnym przemianom hormonalnym, są szczególnie narażone na różnego rodzaju zaburzenia związane z pamięcią, nastrojem i wszystkimi aspektami uważności w życiu codziennym. To naukowo potwierdzone fakty. Oczywiście niektóre kobiety będą odczuwać to w mniejszym stopniu, ale wraz z wiekiem negatywne aspekty przemian hormonalnych są mocniej odczuwane, zwłaszcza gdy wkraczają w okres menopauzalny. Wiele pań zgłasza wówczas ginekologom zaburzenia nastroju, problemy z pamięcią czy też niemożność skupienia się. Oczywiście z jednej strony ważne tutaj są codzienny styl życia, dbanie o dietę oraz aktywność fizyczną i ograniczanie stresów codzienności, ale pomóc możemy sobie również poprzez właśnie wdrażanie w codzienne życie aktywności związanych z dbaniem o kreatywność czy odpowiedniego rodzaju relaksacje. Tutaj właśnie pomaga między innymi Kostka Rubika. Oczywiście nie tylko ona. Warto pomyśleć o różnego rodzaju innych aktywnościach manualnych czy umysłowych. Można rozwiązywać krzyżówki, grać w szachy, praktykować haft czy innego rodzaju szycie artystyczne albo podejmować próby tworzenia własnej poezji czy też zapisać się na warsztaty kaligrafii. Opcji tutaj jest bardzo dużo i nie trzeba od razu zostawać mistrzem układania Kostki Rubika – tym bardziej że konkurencja jest naprawdę duża. Najlepsi bowiem potrafią ułożyć Kostkę w zaledwie 3 sekundy.

Jeśli chodzi o inne powody, które powinny przekonać kobiety do układania Kostki Rubika, możemy tutaj oczywiście odwołać się również do trendu GIRL POWER. Mówię to oczywiście trochę żartobliwie, ale jeśli którąś z pań zmotywuje po prostu chęć współzawodnictwa z chłopcami i mężczyznami, to czemu nie? Tak samo mógłbym tutaj powiedzieć, że układanie Kostki Rubika zdecydowanie i w bardzo dużym stopniu pomaga ćwiczyć cierpliwość. Jaka z tego korzyść dla pań w praktyce? Być może dzięki ćwiczeniu cierpliwości na Kostce Rubika będą miały nieco więcej cierpliwości do nas, mężczyzn, co wcale nie jest łatwym zadaniem. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, ale układanie Kostki Rubika ma same pozytywy, negatywów właściwie brak, a więc każdego rodzaju motywacja jest w porządku.

Jeśli chodzi o sprawność w układaniu Kostki Rubika, czy daje się tutaj zauważyć przewagę którejś z płci?

Niestety wśród rekordzistów świata tak zwanego speedcubingu znajdziemy przede wszystkim mężczyzn i chłopców. W gruncie rzeczy, jeżeli przyjrzymy się ogólnie współzawodnictwu na światowym poziomie, ustanawianiu nowych rekordów, to tutaj prym wiodą zwykle mężczyźni. Może to wynikać z naturalnych biologicznych, męskich skłonności do ścigania się z innymi mężczyznami czy innymi ludźmi w ogóle. Kobiety są z natury swojej po prostu łagodniejsze, rzadko kiedy zdarza się u nich aż taka determinacja, aby całe swoje życie poświęcić gonieniu za rekordem. Z jednej strony szkoda, a z drugiej strony doskonale to rozumiem i wydaje mi się, że jest to nawet dużo zdrowsze podejście iż to stereotypowo męski.