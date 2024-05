Pies świadkiem na ślubie? Nowa moda wśród nowożeńców

Gdy amerykańska aktorka komediowa Chelsea Peretti poinformowała obserwatorów o wstąpieniu w związek małżeński ze znanym z filmu „Nie!” Jordanem Peele, zamieściła na Instagramie zdjęcie odzianego w hawajskie ubranko psa, siedzącego obok bukietu bajecznie kolorowych kwiatów i obrączki. – Jedyny świadek na naszym ślubie – brzmiał podpis pod zdjęciem. Dla potwierdzenia wielkiego wydarzenia, wybranek aktorki umieścił kilka romantycznych ujęć na swoim profilu instagramowym. Oprócz młodej pary do pamiątkowych fotografii zapozował rzeczony czworonóg. Hawajska plaża, morze, zachód słońca, zwiewne białe stroje nowożeńców stanowiły dopełnienie tego wyjątkowego momentu.



Goście honorowi

Wprawdzie nie wszyscy właściciele psów decydują się na tak radykalny krok jak zatrudnienie czworonoga w charakterze świadka, to jednak zagorzali wielbiciele tych zwierząt potrafią zadbać o to, by w tym szczególnym dniu wyraźnie zaakcentować przywiązanie do swojego pupila i uczynić go gościem honorowym uroczystości.

W trakcie ceremonii ślubnej Ellen DeGeneres i Portii de Rossi paniom towarzyszyły ich dwa psy: Mabel i Wolf. Gdy na ślubnym kobiercu w Las Vegas stanęli była uczestniczka amerykańskiego show „Bachelor” Emily Ferguson oraz gwiazdor hockey’a William Karlsson, ich golden retriever prezentował się u ich boku wyjątkowo elegancko, mając na sobie wdzianko stylizowane na smoking. Podobny ubiór sprawili swojemu pupilowi znana między innymi z roli Sansy w „Grze o Tron” Sophie Turner i muzyk Joe Jonas, gdy w jednej z paryskich świątyni mówili sobie sakramentalne tak.

Zaakcentować obecność

Jeśli z jakiegoś powodu kudłaty gość honorowy nie może uczestniczyć w ceremonii, właściciele psiaków chętnie umieszczają podobiznę pupili na tortach ślubnych. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla tych par, które wspólnie adoptowały lub nabyły czworonoga. – Dalmatyńczyk Dexter był częścią życia Francie i Luke’a od momentu, gdy adoptowali go jako 8-miesięcznego szczeniaka. Gdy brali ślub, pupil nie mógł uczestniczyć w ich ceremonii, ponieważ przebywanie w tłumie wiązałoby się dla niego ze zbyt wieloma bodźcami. Nowożeńcy postanowili więc zaakcentować jego obecność, umieszczając na szczycie tortu jego podobiznę – podaje serwis „The Wildest”.