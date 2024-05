Koty wolą kobiety. Naukowcy wiedzą, dlaczego tak się dzieje

Koty kochają kobiety, ponieważ mają delikatniejszy głos

Zmysł słuchu kota jest około 3 razy lepszy niż człowieka. Spróbujmy sobie zatem wyobrazić, jak przeraźliwie w uszach kota musi brzmieć gruby, dudniący i basowy głos męski. Kobiety z natury mają głos łagodniejszy, cieplejszy i to najprawdopodobniej z tego powodu mnóstwo kotów woli kobiety.

"Kiedy ludzie i koty spotykają się po raz pierwszy, kobiety mają tendencję do mówienia, wokalizowania do kota częściej niż mężczyźni, a koty częściej niemal od razu wybierają na swego opiekuna kobietę" – zauważa Manuela Wedl.

Koty uważają kobiece głosy nie tylko za bardziej atrakcyjne, ale przede wszystkim mniej groźne. Badanie wykazało, że koty bardzo często wabione są także dźwiękiem dziecięcego gaworzenia. Tak więc, nawet jeśli może to być irytujące dla ludzi, kot może lubić, kiedy mówimy do niego właśnie w ten sposób.

Karen McComb, wykładowczyni ekologii behawioralnej na Uniwersytecie w Sussex, jest zarówno badaczką, jak i właścicielką kota, więc jej codzienne interakcje z własnym zwierzakiem często stają się pożywką dla jej badań. McComb zauważyła, że miauczenie jej kocur często przypomina dźwięki, które wydaje ludzkie niemowlę. "Koty mają w miarę odpowiednie struny głosowe, aby wydawać dźwięk podobny do płaczu dziecka" – wyjaśnia McComb. Jej zdaniem, "płacz" kota natychmiast wyzwala u kobiet instynkt macierzyński.

Kobiety i koty wyczują instynkt macierzyński

Nawet jeśli kot trafia do domu z dziećmi, i tak są duże szanse, że kociak w tej rodzinie również będzie traktowany jak dziecko. Tu do głosu dochodzą właśnie instynkty macierzyńskie. Koty zachowują się często, jak małe, bezbronne i wymagające opieki dzieciątko. Wspomniany "płacz", smutne minki, kiedy pragną coś "wyżebrać" od swojego opiekuna, albo niewinne, kiedy się coś nabroiło, to stały repertuar kocich zachowań, któremu nie oprze się chyba żadna kobieta, bez względu na to, czy jest, czy nie jest matką. Z drugiej strony, kot oderwany od swojej kociej mamy, najczęściej w bardzo młodym wieku, potrzebuje wciąż matczynego ciepła i opieki, w naturalny sposób lgnie zatem do samicy w swoim nowym, ludzkim stadzie.

Koty błyskawicznie też zauważają, kto je faworyzuje, rozpieszcza i spełnia ich wymagania, takie jak zapewnienie jedzenia, smakołyków i odpowiedniej dawki zabawy. To kolejny powód, dla którego wiele kotów woli kobiety. Po prostu kochają szczególną matczyną uwagę, jaką zapewnia im kobieta.