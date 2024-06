Czasami jedno spotkanie może zdziałać cuda: korzyści z coachingu i mentoringu.

Czytaj więcej Biznes i prawo Przerwy w pracy pozwalają wspiąć się na wyżyny intelektu. Jak to działa? Nie należy lekceważyć nawet krótkich przerw w pracy. Nabudowywany regularnie stres prowadzi z czasem do wypalenia, a przerwy pomagają odzyskać energię i zachować emocjonalną równowagę – przekonują redaktorzy Harvard Business Review. Profesor radzi.

Czy te procesy wymagają cyklicznego, powtarzalnego działania?

Mentoring jest procesem długoterminowym, trwającym zazwyczaj od roku do trzech lat, a czasami nawet kilkunastu. Z kolei coaching obejmuje przeważnie kilka do kilkunastu sesji, a wynika to z celu i dążeń klienta – osoby coachowanej. W coachingu zwykle mamy do czynienia z trzema różnymi poziomami celów: dążeniem klienta, celami na proces oraz celami na pojedyncze sesje coachingowe. Dążenie klienta to pożądana przez klienta zmiana. Coś, co klient chce osiągnąć, aby uczynić swoje życie lepszym, pełniejszym, szczęśliwszym. Zwykle dążenie jest celem długoterminowym, który wykracza poza wspólną pracę w procesie coachingowym. Coaching ostatecznie ma przybliżyć klienta do osiągnięcia jego dążeń. Cele na proces coachingowy to cele, na realizację których coach umawia się z klientem podczas wspólnej pracy. Zwykle jest to krótkoterminowy cel. W porównaniu z dążeniem bardziej konkretny i określony w czasie. Cele na sesję coachingową dotyczą pojedynczego spotkania z klientem. Na początku sesji coach umawia się z klientem na to, co ma być efektem ich wspólnej kilkudziesięciominutowej pracy. Coaching dąży do nabycia przez podopiecznego pożądanych przez niego umiejętności, dlatego poszczególne rodzaje celów powinny z siebie wynikać. Ten główny cel ustalany jest indywidualnie w relacji coachingowej i jest osiągany poprzez realizację następujących celów szczegółowych, które powinny pomagać klientowi w osiągnięciu jego dążenia do np.: rozwijania stylu przywództwa w oparciu o swoje talenty, budowania strategii biznesowej, wzmacniania relacji zawodowych w zespole oraz z klientami w oparciu o empatyczną komunikację, zarządzania sobą w stresie, zarzadzania sobą w czasie, etc.

Jakie korzyści niesie ze sobą każda z tych aktywności?

Coaching, także ten biznesowy może przynieść wiele korzyści, takich jak wzrost pewności siebie, rozwój umiejętności przywódczych, zwiększenie efektywności działania, lepsze zarządzanie stresem i lepsze wykorzystanie potencjału. Mentoring w firmie to przekazywanie wiedzy, wymiana doświadczeń, rozwój osobisty – to tylko niektóre korzyści płynące z mentoringu. Wspiera on bowiem zarówno organizację, jak i pracowników w osiąganiu długoterminowych celów.