"Brak social mediów to luksus". Ekspertka komentuje wyznania Jennifer Aniston

Wartość osoby zamiast liczb

Choć w obecnych czasach trudno wyobrazić sobie rozwój kariery zawodowej czy prowadzenie działań marketingowych bez dostępu do mediów społecznościowych, to jednak nie jest to, zdaniem ekspertki, niewykonalne. – Współczesna kariera bez mediów społecznościowych jest bardzo trudna, ale nie niemożliwa – zauważa Ewelina Salwuk-Marko. – Jednak powiedzenie „nie ma cię w social mediach, nie istniejesz” ma rację bytu. Ludzie sprawdzają konta w mediach społecznościowych, weryfikują co piszemy, jak piszemy, jakie zdjęcie publikujemy, ilu mamy obserwujących. Liczba followersów nierzadko jest wyznacznikiem podpisania kontraktu. Bardzo powoli jednak zmienia się świadomość liczb, a zaczynamy doceniać wartość danej osoby – podkreśla.

Aby zachować umiar w epatowaniu własną prywatnością oraz w pełni świadomie dopuszczać obserwatorów i przedstawicieli mediów do swojego życia, warto wyznaczyć granice i konsekwentnie ich przestrzegać. – Kluczem w tej sytuacji jest zarządzanie swoją obecnością online w sposób świadomy, przemyślany i strategiczny – wyjaśnia Ewelina Salwuk-Marko. – Można ustawić granice dotyczące prywatności i kontrolować, jakie informacje są udostępniane publicznie. Warto również korzystać z profesjonalnej pomocy w zarządzaniu wizerunkiem, aby minimalizować negatywne skutki medialnej obecności. Niemniej jednak media społecznościowe są teraz integralnym narzędziem w budowaniu kariery i dotarciu do licznej publiczności – zaznacza.



Czytaj więcej Jej historia Scarlett Johansson zrezygnowała z mediów społecznościowych. Miała ważny powód W jednym z wywiadów Scarlett Johansson przyznała, że jest zbyt delikatna na korzystanie z mediów społecznościowych. Zdobyte tą drogą informacje traktuje personalnie, trawiąc przez wiele dni. Czy takie platformy są jedynie dla ludzi o mocnych nerwach? Mamy komentarz eksperta.

Social media jak wynajmowane mieszkanie

Ekspertka zauważa, że jeśli już ktoś zdecydował się na nadmierne epatowanie swoim wizerunkiem w mediach społecznościowych, to zawrócenie z tej drogi stanowi spore wyzwanie. – Jeśli mamy już jakąś społeczność i pozwoliliśmy sobie na dużo, takie granice będzie trudno postawić, ale jest to osiągalne – podkreśla. – Traktujmy social media jak mieszkanie, które wynajmujemy. Nie jest nasze, ale chcemy czuć się w nim dobrze i bezpiecznie. Jak podejdziemy do tego w ten sposób, nasuwa się wiele rozwiązań. W sytuacjach, w których ktoś przekracza nasze granice, można korzystać z funkcji blokowania i zgłaszania natarczywych użytkowników, a także ograniczać interakcje tylko do tych, które są konstruktywne i pozytywne. Ważne jest również, aby nie angażować się w konflikty online i unikać odpowiadania na prowokacyjne komentarze – wymienia.

Przy wielu negatywnych konsekwencjach wynikających z nadmiernej ekspozycji w mediach społecznościowych, warto jednak zwrócić uwagę na korzyści związane z ich umiejętnym używaniem. – Z pewnością istnieją korzyści wynikające z regularnego korzystania z mediów społecznościowych. Są one doskonałym narzędziem do budowania i utrzymywania kontaktu z fanami, promowania nowych projektów, zwiększania swojej widoczności w branży i sprzedaży. Mogą również służyć jako platforma do wyrażania własnych opinii i wartości, co może przyciągnąć nowych zwolenników. Media społecznościowe umożliwiają również monitorowanie opinii publicznej i szybką reakcję na ewentualne kryzysy wizerunkowe. Trzeba pamiętać jednak, aby nie opierać swoich działań tylko o social media – potwierdza Ewelina Salwuk-Marko.

Dobra produkcja broni się sama

Social media wpierają działania promocyjne wielu współczesnych produkcji, a aktorzy decydujący się na udział w danym filmie czy serialu, godzą się jednocześnie na eksponowanie informacji na swój temat za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucyjnych. W ramach promocji filmu „Challengers”, w którym Zendaya wystąpiła w roli byłej gwiazdy i obecnej trenerki tenisa, aktorka nie tylko konsekwentnie informowała o produkcji za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych, ale też kibicowała Idze Świątek podczas finału turnieju Indian Wells, a w trakcie imprez branżowych prezentowała stylizacje nawiązujące do tego popularnego sportu. Takie działania pozwoliły zwrócić uwagę widzów na opowieść o skomplikowanych relacjach między sportowcami i przyciągnąć do kin rekordową publiczność już w pierwszym dniu premiery.