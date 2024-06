Pokolenie Z wyznacza nowe trendy ślubne. Preferencje rodziców przestają się liczyć

Bez zabaw, za to z polonezem

Zakorzenione w tradycji polskich wesel zabawy często moderowane przez prowadzącego wodzireja, cieszą się wśród przedstawicieli pokolenia Z coraz mniejszą popularnością. – Podczas ceremonii nadal pojawiają się oczepiny w postaci rzutu bukietem lub welonem i muchą. Niewiele osób decyduje się natomiast na dodatkowe gry i zabawy. Jeśli już, to są to wspólne tańce typu polonez, belgijka lub macarena – wymienia Justyna Grzymała.

Również zwyczaje praktykowane w przeszłości przed przystąpieniem do ślubu, stają się coraz mniej powszechne wśród nowożeńców reprezentujących pokolenie Z. Wśród nich Paulina Langner-Bentkowska wymienia między innymi błogosławieństwo udzielane nowożeńcom przez ich rodziców. – Zupełnie odeszliśmy też w większych miastach także od „wyprowadzenia” pary młodej z domu przy akompaniamencie muzyki na żywo. Warto jednak pamiętać o zwyczajach regionalnych: przykładowo na Lubelszczyźnie popularna jest biesiada przy stołach, podczas której goście śpiewają dla młodych, by ci całowali się jak najdłużej, czasem przy tym także tańcząc na stole! – dodaje.



Każda para ma inną historię miłości

Jednocześnie organizatorki wesel podkreślają, że każda para młoda ma swoje indywidualne preferencje co do przebiegu uroczystości ślubnej oraz przyjęcia. Na ich decyzje często ma wpływ kultura i tradycja, z jakiej się wywodzą. – Każda para jest kompletnie inna, ma inną historię miłości – zauważa Paulina Langner-Bentkowska. – Poza tym na to jak będzie wyglądał ich dzień ślubu i jakie podejmą decyzje często ma wpływ także kultura, religia czy miejsce w jakim żyją. Przykładowo na jednym z indyjskich ślubów, jakie organizowałam tuż po złożeniu przysięgi małżeńskiej rodzice pary rozdawali gościom słodkie migdały, co dla ich kultury jest symboliczne: mają one przynieść szczęście i pomyślność parze młodej, a dodatkowo są słodkim prezentem dla przybyłych gości. Na polskich weselach za to prawie zawsze mamy jakiś drobny, uroczy podarunek dla bliskich, który czeka na nich przy stole: mały miodzik czy rzemieślnicza nalewka są zawsze miłym podziękowaniem – wymienia.

Justyna Grzymała zauważa, że nowością wśród reprezentantek pokolenia Z stających na ślubnym kobiercu są też spersonalizowane welony z imionami pary młodej, datą ślubu lub wybranym cytatem. Do łask wracają też perły, niezwykle modne w tym sezonie. – Jednak młodzi ludzie przede wszystkim chcą na własnym weselu dobrze się bawić. Dbają o to, by ten dzień był najpiękniejszy głównie dla nich – dodaje.

Intymnie i oszczędnie

Cytowani przez „The Guardian” nowożeńcy, którzy zdecydowali się na kameralne ceremonie zaślubin, docenili nie tylko aspekt finansowy wynikający z takiego rozwiązania, ale i możliwość integracji we wszystkimi gośćmi bez pospiesznego przemieszczania się między stolikami ograniczającego się do kurtuazyjnego powitania i wymiany kilku zdawkowych uwag na temat przebiegu uroczystości. – Wesele zorganizowane we własnym ogrodzie było idealną okazją do spotkania z najbliższymi. Co więcej, każdy z gości pomógł w przygotowaniu dekoracji czy przekąsek. Znaleźli się też chętni do robienia zdjęć, dzięki czemu mogliśmy zrezygnować z usług profesjonalnej agencji fotograficznej – wymieniają w rozmowie z „The Guardian” nowożeńcy Marilyn Carkner i Jesse Inoncillo.