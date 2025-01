Pokolenie Z ma inne podejście do alkoholu niż starsze generacje. Co i dlaczego się zmieniło?

Narkotyki zamiast alkoholu? Młodzi Amerykanie częściej sięgają po marihuanę

Innym niepokojącym powodem tego, dlaczego pokolenie Z rezygnuje z alkoholu, jest zwiększone spożycie marihuany, która bywa traktowana jak substytut. Potwierdza to wspomniane już badanie Gallupa. Z danych wynika, że od czasu pierwszych analiz z 2013 r. użycie marihuany wśród dorosłych w wieku od 18 do 34 lat prawie się podwoiło. W latach 2021–2023 wzrosło o 11 punktów procentowych, osiągając 25 proc. W tym okresie spożycie marihuany wzrosło też wśród dorosłych w średnim wieku, z 4 do 17 proc.

Narkotyk jest legalny (do użytku rekreacyjnego) w niemal połowie stanów. Jak donosi Time, prawie 80 proc. Amerykanów mieszka w hrabstwie, w którym znajduje się co najmniej jeden punkt sprzedaży marihuany. W 2023 r. w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie dotyczące spożycia narkotyków i zdrowia, z którego wynikało, że 36,5 proc. dorosłych w wieku od 18 do 25 lat zażyło marihuanę w ciągu ostatniego roku. Co więcej, około 1 na 2 dorosłych w tym samym przedziale wiekowym spróbowało tego narkotyku przynajmniej raz w życiu. Trudno jednak powiedzieć, czy spadek spożycia alkoholu wśród amerykańskiego pokolenia Z na pewno ma związek z preferencją dla innego rodzaju używek.

Pokolenie Z jest mniej towarzyskie, ale bardziej dba o zdrowie

Jeszcze innym czynnikiem mogą być zmieniające się wzorce socjalizacji młodszych pokoleń. George F. Koob twierdzi, że alkohol jest „towarzyską” używką, dlatego spadek jego spożycia da się w pewnym stopniu wyjaśnić mniejszą liczbą spotkań na żywo. Może mieć to związek z epidemią samotności, o której mowa w broszurze wydanej w 2023 r. przez Generalnego Chirurga Stanów Zjednoczonych. Z przedstawionych tam danych wynika, że średnia ilość czasu spędzanego ze znajomymi na żywo zmniejszyła się z 30 godzin miesięcznie w 2003 r. do 10 godzin miesięcznie w 2020 r. Spadek ten był szczególnie widoczny wśród osób w wieku od 15 do 24 lat.

Lekarka Sybil Marsh wskazuje z kolei na to, że pokolenie Z rzadziej sięga po alkohol, bo w większym stopniu niż poprzednie generacje interesuje się prowadzeniem zdrowego stylu życia. Widać to nawet w stosowanych dziś taktykach marketingowych dotyczących wielu produktów. Z kolei w przekazach kierowanych do pokolenia X (osoby urodzone w latach 1965–1980) zachęcano głównie do imprezowania.

Według WHO alkohol ma wpływ na ponad 200 rodzajów chorób, a jego nadużywanie skraca życie średnio o 16 lat. Używka zajmuje trzecie miejsce wśród czynników ryzyka dla zdrowia.