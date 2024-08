Niedbały makijaż to nie przypadek. Ustalono, dlaczego kobiety tak się malują

W ramach drugiego badania, do którego zaangażowano 400 kobiet, do dwóch powyższych sytuacji dodano dwie kolejne. Pierwsza to perspektywa spotkania towarzyskiego, na którym jest mężczyzna, który podoba się respondentce — czyli jej potencjalny partner. Druga sytuacja to imprezowanie w obecności natrętnego mężczyzny, którym badana nie jest zainteresowana.

„Sytuacyjny” kontekst makijażu

Zgodnie z przewidywaniami badaczy, przygotowujące się na imprezę w towarzystwie przyjaciół kobiety częściej deklarowały wykonanie bardziej intensywnego i starannego makijażu. Z kolei w codziennej sytuacji, przed wyjściem do pracy kobiety nakładają na twarz mniejsze ilości produktów do makijażu i nie przykładają się nadmiernie do jego wykonania.

Najdokładniejszy makijaż (choć niekoniecznie przy użyciu większej ilości kosmetyków) kobiety wykonałyby, gdyby na imprezie był mężczyzna, który im się podoba. Ciekawych spostrzeżeń dostarczyło również umieszczenie respondentek w towarzystwie mężczyzny, który swoim zachowaniem stwarza dla nich zagrożenie.

- Motywacja do zrobienia dobrego wrażenia była niższa niż w innych kontekstach sytuacyjnych, co sugeruje, że przewidując potencjalne zagrożenie, takie jak nachalny mężczyzna, kobiety miały mniejszą motywację, aby imponować swoim wyglądem — wyjaśnia psycholożka Małgorzata Teixeira de Sousa z Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Uniwersytetu SWPS, współautorka badania.

Dzięki makijażowi kobieta może skutecznie uniknąć czyjej uwagi lub sprawić wrażenie mniej atrakcyjnej, a nawet wykluczyć niechciany kontakt.