Polka na obczyźnie: Sabina Poulsen jedyna licencjonowana przewodniczka z Polski na Wyspach Owczych

Moje początki tutaj były całkiem fajne. Choć na początku doskwierała mi niemoc wynikająca z trudności w porozumieniu się z ludźmi. Tutaj jest czymś normalnym, że kiedy ma się urodziny, w domu jest mnóstwo ludzi. Każdy się śmieje, opowiada, a ja w tym czasie nic nie rozumiałam. Kiedy pytałam męża, z czego tak się śmieją, odpowiadał, że musiałabym poznać historię danej osoby, żeby to zrozumieć. I tak rzeczywiście jest.

Zawsze opowiadam taką anegdotę, że kiedy pewnego dnia świeciło piękne słońce, a ja będąc u koleżanki, po chwili mówię: ”Wiesz co, uciekam do domu sprzątać!”. Ona spojrzała na mnie i mówi: ‘Sabina, musisz się nauczyć jednej rzeczy raz na zawsze na całe życie na archipelagu: kiedy świeci słońce, my nigdy nie sprzątamy, nigdy nie gotujemy, tylko świętujemy na zewnątrz tę piękną pogodę. I rzeczywiście, wzięłam to sobie do serca. Nigdy, ale to nigdy nic nie robię, kiedy słońce grzeje (tu mam na myśli 18-23 st. C ), tylko zawsze siedzę i wygrzewam się na tarasie. O takich dniach Farerzy opowiadają całą zimę: „Pamiętasz, 17 maja? To był dzień! Piękne słońce, upał…”. Serio, my tak mamy, cieszymy się takimi dniami, jak dzieci z zabawek ale zrozum, że takich dni jest tylko kilka w roku.

Jak uczyłaś się języka?

Język potrzebny od zaraz! I to rzeczywiście uważam za numer 1, kiedy wyjeżdża się za granicę. Pamiętam, kiedy po miesiącu pracy w świetlicy jako zastępczyni dyrektora koleżanki mi powiedziały: „Słuchaj, Sabina od jutra tylko po farersku”. I ja potraktowałam jako głupi żart. Wyobraź sobie, że to nie był żart i to właśnie drugiego dnia zrozumiałam dwa słowa: akurat (dokładny) i kafe (kawa). Dziś, jako tłumacz polsko - farerski zawsze mówię każdemu nowemu przebywającemu rodakowi: „Ucz się języka bez tego jest ciężko. Podstawy trzeba znać”. Jestem również zdania, że osoby, które po roku pracy na kontrakcie chcą przedłużyć pobyt, powinny zdać test z języka.

Gdzie teraz dokładnie mieszkasz?

Mieszkam w Søldarfjordur. Jest to wioska należąca do gminy Runavik, wizualnie na środku archipelagu. Uważam mało skromnie, że jest to idealne miejsce na nocleg. (Sabina wynajmuje domek letniskowy o nazwie Fjordcottage - Polski Przystanek na Wyspach Owczych).