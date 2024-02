Emilia Sambor: Balet to nie tylko drążek, puenty i ból

Chyba nie, na wszystkich, na których chciałam tańczyć, już to zrobiłam. W Operze Garniera zatańczyłam, w Metropolitan Opera zatańczyłam… Pozytywnie zaskoczyły mnie Niemcy, gdzie po skończonym spektaklu kurtyna podnosiła się trzy razy. Za każdym razem publiczność bije brawo, krzyczy, jest bardzo zaangażowana. W Paryżu ludzie są bardziej wybredni, mają u siebie najlepszych tancerzy na świecie, wiele teatrów, więc ich emocje są wyhamowane. A Niemcy są bardzo otwarci, wyrażają swoje emocje, co bardzo mi się podobało. W Operze Paryskiej tancerze mają określony układ ukłonów: ukłon, krok do przodu, ukłon, dwa kroki do tyłu, to część spektaklu, nie możesz wyjść ze swojej roli. W innych zespołach na koniec przedstawienia możemy też podziękować solistom. W Dortmundzie występowało z nami wiele gwiazd baletu, które jeżdżą po świecie. Świetne było to, że mogliśmy im bić brawo stojąc z nimi na scenie. Jesteśmy ludźmi i też chcemy podziękować za świetny występ.

Lepiej czujesz się będąc solistką czy częścią zespołu?

Towarzyszą temu różne odczucia. Bardziej stresuję się kiedy jestem solistką, ale mam więcej wolności w interpretacji, mogę ciut bardziej bawić się ruchem. Kiedy jestem w zespole, bawimy się razem, ale żeby to robić, muszą obowiązywać pewne reguły. Trzeba być w linii, tańczyć równo, mieć ręce na tej samej wysokości i tak dalej. Fajnie jest znać i to, i to. Osoby, które całe życie tańczą w zespole już się tym nie bawią, pragną wolności w ruchu. Z kolei kiedy ktoś wykonuje tylko solowe partie, mija się z tym, co dzieje się za nim, a co też jest bardzo ciekawe.

Jak duże trzeba mieć zaufanie do swoich partnerów będąc tancerzem? Czy to, że ktoś cię w odpowiednim momencie złapie jest kwestią zaufania, czy techniki?

Nic takiego nawet nie może przejść przez głowę. Kiedy żartuję do swoich partnerów: "Tylko mnie nie upuść", są zdziwieni. W ogóle nie biorą tego pod uwagę, są profesjonalistami. Kiedy jesteś uczniem, musisz mieć nauczyciela, który sprawdzi, czy ktoś ma na tyle siły czy techniki, żeby cię złapał i zapobiegł ewentualnemu wypadkowi. Dobry partner, kiedy widzi, że coś idzie źle, najpierw sam upada, a dopiero na niego spada tancerka.

Na ile warunki fizyczne są ważne w balecie - i na etapie decyzji o pójściu na lekcje, i później?

Kiedy jesteś dzieckiem, możesz bez problemu zrobić 20 mostków dziennie i to wystarczy. Mając 25 lat widzę coraz mniej sensu w notorycznym robieniu mostków, a po drugie zdaję sobie sprawę, jak systematycznie ich wykonywanie, w dodatku źle, może mieć konsekwencje zdrowotne. Jestem bardziej świadoma mojego ciała, wiem kiedy muszę się rozgrzać, którą partię ciała bardziej, którą mniej. Kiedy ból jest dobry, a kiedy niedobry. Jako dziecko, miałam dobre warunki. Byłam rozciągnięta i prosiłam rodziców, żeby pomagali mi się rozciągnąć jeszcze bardziej. Teraz zauważyłam, że warunki częściowo zostają, ale nie są najważniejsze. Kiedy uczę dzieci, nie każę wszystkim ustawiać się tak samo. Muszę pomyśleć jak im wytłumaczyć, żeby do danej pozycji doszły przy użyciu odpowiednich mięśni oraz dobrych odczuć. Dzięki temu zauważyłam, że mój taniec się zmienił, bo więcej myślę o tym, co zrobić, żeby było mi łatwiej, a wtedy będę mogła to pokazać moim uczniom. Cieszę się, że jednocześnie tańczę i uczę, bo mogę w ten sposób sprawdzać na sobie techniki, które potem przekażę innym.

Widzisz w nich czasami siebie małą?

Każdy jest trochę inny i nie staram się w nich szukać siebie. Sądzę, żeby to miało konkretny czy pozytywny wpływ na ucznia. Biorę dużo zastępstw w szkołach, nie chciałam etatu w jednej, więc za każdym razem muszę się zaadaptować, poznać nowe osoby, ich warunki, to co umieją, a czego nie. Staram się znaleźć im cel, chociaż tej jednej lekcji. Dla każdego jest on trochę inny. Nie wyśrubowany, żeby ktoś dostał się do opery pod koniec tygodnia, tylko żeby mu pomóc w ulepszeniu choćby jednego małego elementu.

A jakie cele mają te osoby, które przychodzą do ciebie na lekcje bez planów zostania profesjonalnym tancerzem? Zakładam, że są wśród nich nie tylko kobiety.

Wśród moich uczniów są też mężczyźni, ale jest ich mniej. Te osoby przychodzą do mnie na zajęcia, zamiast iść na salsę, zumbę czy jogę. Biorą lekcje baletu, bo na sali nie myślą o swoich problemach, o codzienności. Mają chwilę, żeby zająć się swoim ciałem, pomasować się, rozciągnąć i ćwiczyć. To moment dla nich, o nich i zajmujemy się tylko nimi. Niczym innym. Druga rzecz to świetna zabawa. Moim celem jest, żeby się uśmiechali i żeby taniec sprawiał im frajdę. Staram się indywidualnie dopasowywać do każdej osobowości.

Czy prawdą jest, że na zajęcia baletowe mogą chodzić tylko osoby szczupłe?

Nie, na lekcje baletu mogą chodzić wszystkie osoby, niezależnie od postury czy innych cech. Na każdych zajęciach zależy mi, żeby ich uczestnicy czuli się, że są tancerzami. Nie mówię o nich "uczniowie", tylko tłumaczę: "tutaj jesteście moimi tancerzami". Kiedy ktoś wchodzi do sali, nie jest już pielęgniarką czy inżynierem, tylko tancerzem. Dbam o to, żeby od czasu do czasu poczuli się jak na scenie. Tańczymy wtedy do utworów z różnych teatralnych repertuarów i wcielamy się w role, mimo że to tylko lekcja.