Profilaktyka nie gwarantuje, że nie zachorujemy na raka, ale daje szansę na wyleczenie

Medycyna personalizowana, opiera się na podstawowej zasadzie dopasowania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. W ostatnich latach rozwija się ona niezwykle dynamicznie, Poszukujemy nowych nieprawidłowości molekularnych oraz genetycznych, aby móc wyznaczyć odpowiednie cele terapeutyczne i ukierunkowywać na nie terapie Zaczynamy kierować się nie tylko lokalizacją choroby, uwzględniamy także charakterystykę molekularna guza a to prowadzi do zastosowania bardziej precyzyjnych terapii. Obiecujące rezultaty przynoszą prace nad immunoterapią – zwiększa ona szanse na długotrwałe przeżycie pacjentów, szczególnie w przypadku raka piersi, czerniaka czy raka płuca. W ramach naszego Instytutu prowadzimy liczne badania kliniczne, mamy dobrze rozwinięty dział diagnostyki molekularnej, genetycznej, która służy nie tylko naszym badaniom klinicznym, naukowym, bo NIO to ośrodek naukowo-badawczy, ale przede wszystkim, co należy podkreślić, służy pacjentowi.

Warto też pamiętać, że dziś Polacy żyją dłużej, a zapadając na choroby układu sercowo-naczyniowego mogą równolegle zachorować na nowotwór, dlatego tak ważne jest wspomaganie działań onkologa przez zespołu kardiologów. Dziś nie dyskwalifikuje się z leczenia pacjenta, który ma określone ryzyka kardiologiczne. Dzięki współpracy z kardiologami jesteśmy w stanie przygotować go do leczenia, ale też, co również jest istotne - zapanować nad powikłaniami kardiologicznymi wynikającymi z leczenia onkologicznego. Dzięki naszym onkologom i kardiologom rozwijamy dynamicznie – kardioonkologię. Nasi pacjenci na miejscu mogą uzyskać pomoc od kardiologów o bardzo dużym doświadczeniu klinicznym w pracy z chorymi na nowotwór.

Wspomniała pani o chorobach piersi - jakie są potrzeby pacjentek onkologicznych i jakie środki podejmuje Instytut, aby te potrzeby zaspokoić?

Na nowotwór piersi choruje, niestety, coraz więcej kobiet i nadal bardzo często diagnozujemy chorobę w postaci zaawansowanej. Odsetek pań, które zgłaszają się na na badania profilaktyczne nie jest imponujący - wynosi około 40 procent. O dobrych i skutecznych działaniach profilaktycznych można mówić wtedy, jeżeli ten odsetek wzrasta do 70-80 procent. Zatem trudno tu mówić o sukcesach. Instytut cały czas podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu rzeczy. Współpracujemy z różnymi organizacjami, nawiązujemy współpracę z miastem stołecznym Warszawa, z zakładami pracy, ponieważ chcemy, aby z informacją o profilaktyce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, abyśmy któregoś dnia mogli powiedzieć, że dotarliśmy do każdej pacjentki. Warto podkreślić, że w naszym nowoczesnym Centrum Profilaktyki Nowotworowej są dostępne nie tylko badania w zakresie profilaktyki raka piersi, ale i raka jelita grubego czy raka szyjki macicy.

W jakim wieku kobiety powinny skorzystać z tych badań profilaktycznych?

W przypadku typowej profilaktyki, mammografia jest dostępna i zalecana dla kobiet między 45. a 74. rokiem życia. Jednakże, równie ważne jest, aby kobieta sama badała piersi, jak również badana była przez partnera – bardzo często zdarza się, że to właśnie partner wyczuwa nieprawidłowości i uczula swoją partnerkę, aby pilnie zgłosiła się do lekarza. Co do cytologii, zaleca się ją między 25. a 64. rokiem życia.