Joanna Racewicz: Hejter działa z poziomu gniewu i frustracji

Mówisz o smutku, który jest przyczyną działań hejterów. A jakie emocje wyzwala u osób, do których jest kierowany? Jak bardzo cierpisz czytając o sobie negatywne opinie?

Po 25 latach pracy w mediach, mam już grubszą skórę niż kiedyś. Nie boli mnie to tak, jak bolało kiedy miałam lat 20 czy 25. Hejt towarzyszył mi od samego początku. Trening uderzeń sprawia, że sama nabierasz siły. Omówiłam ten temat na bardzo wielu spotkaniach z terapeutami. Wykształciłam w sobie warstwę ochronną. Wytłumaczyłam sobie, że hejter to nie jest ktoś kogo jutro spotkasz w realnym życiu i kto rzuci ci te same słowa, które do ciebie pisze prosto w oczy. To nieszczęśliwy człowiek, który przekazuje dalej swoją frustrację w sztafecie, ze złudną nadzieją, że tym działaniem sobie ulży.Odpowiadając więc na twoje pytanie: już nie cierpię tak jak kiedyś, ale boję się o moje dziecko. Nie chcę, żeby mój syn żył w takim świecie, nie chcę, żeby taka praktyka kiedykolwiek go dotknęła. Dlatego też wycofał się z mediów społecznościowych.

A czy kiedykolwiek „uwierzyłaś” w to, co o tobie piszą?



Były takie momenty. Miałam 30 lat a pisano, że jestem stara i powinno się mnie już wyrzucić na śmietnik. Wtedy rzeczywiście zaczęłam analizować zmarszczki i przyglądać się swojej twarzy. Warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce mamy niemalże największy w Europie odsetek prób samobójczych wśród młodych ludzi. 7-8 na 10 osób to są ofiary hejtu, ci, którzy nie wytrzymali ciśnienia i tej krytyki ostrej jak maczeta. Rocznie w Polsce pół tysiąca młodych ludzi próbuje się zabić, z czego około 100 niestety robi to skutecznie.

Czy to właśnie dlatego postanowiłaś walczyć z hejtem, uwrażliwić ludzi na ten temat?

Tak, mam cień nadziei, że pani Iwona, która mnie przeprosiła za to, co o mnie pisała, nikogo już nie skrzywdzi, bo będzie wiedziała jak to boli. Dopóki nie obudzimy w sobie człowieczeństwa, będziemy się ranić w nieskończoność.