Teolożka o decyzji Trzaskowskiego ws. krzyży: Potrzebna jest reakcja osób wierzących

Co dobrego pani zdaniem płynie z obecności krzyża w przestrzeni publicznej?

Pierwsze dobro to dokładnie to, co wyrażono w Konstytucji – dziedzictwo Narodu, kultura zakorzeniona w chrześcijaństwie, ale także wyliczone w preambule ogólnoludzkie, uniwersalne wartości. Jeśli widzę na ścianie urzędu krzyż, to mam prawo domagać się zarówno od pracowników, jak i petentów, poszanowania tych wartości. Mogę oczekiwać potraktowania mnie z szacunkiem, rzetelnego wypełnienia obowiązków, uczciwości. Z kolei w aspekcie religijnym krzyż poza tym, że jest znakiem wiary, jest też znakiem miłości. Każdy, kto ma choć minimalną wiedzę religijną i wie, czego Jezus dokonał na krzyżu, nie uzna tego za jakiekolwiek zagrożenie. Przeciwnie – może być spokojny i liczyć na to, że w tym miejscu drugi człowiek jest wartością – nie będzie fałszywie oskarżany, obrażany… Może to jest właśnie problem dla niektórych urzędników…

Warszawa jest pierwszym miastem, w którym podjęto tę emocjonującą decyzję. Myśli pani, że inne miasta pójdą w ślady stolicy?

Mam nadzieję, że nie, choć obawiam się, że decyzja podjęta w Warszawie może ośmielić włodarzy innych miast. Jeśli tak się stanie, to podobnie jak w stolicy będą to bardzo złe decyzje świadczące o nieliczeniu się z samymi mieszkańcami, do tego pogłębiające podziały w społeczeństwie. Piłat usłyszał od Jezusa, że nie miałby żadnej władzy, gdyby mu nie dano jej z góry. Władze miast powinny zaś pamiętać, że władza dana im „z dołu” głosami wyborców jest tymczasowa i nie oznacza zgody na niszczenie wielowiekowych tradycji.

Czy myśli pani, że Kościół instytucjonalny będzie podejmował jakieś kroki, aby zapobiegać tego rodzaju działaniom, a może nawet odwrócić decyzję prezydenta Warszawy? Czy są jakieś przesłanki prawne do tego, aby tak się stało?