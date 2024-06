Małgorzata Foremniak: Nie warto poświęcić siebie dla drugiego człowieka

Ani teraz ani wtedy nie myślałam o tym wszystkim w kategorii sukcesu. Tamten czas kojarzy mi się dziś z oknem wirującej pralki: to był istny rollercoaster. Macierzyństwo, praca, zawodowe i życiowe wybory. Odpowiedź na to pytanie najchętniej zamknęłabym w obrazie wirującej pralki - i to przy obrotach 1600!

Jadąc tym rollercoasterem, widząc nieraz anielskie widoki, utrzymując diabelne tempo – czy spotkała pani na tej trasie pułapki, które czegoś nauczyły?

Pułapki to prezenty od losu. Wszystkie decyzje, relacje: zawodowe czy prywatne, nastąpiły dlatego, że miały nastąpić. Gdy oceniamy je po czasie robimy, to z perspektywy dzisiejszego siebie, który ma już inną wiedzę, inne spojrzenie. Poza tym zauważyłam, że gdy przekracza się pewną „linię demarkacyjną” pod tytułem „50”, zmienia się emocjonalna chemia mózgu: dzieje się coś, co sprawia, że wiemy już co jest ważne, czego chcemy i co równie ważne – czego nie chcemy. Przychodzi dystans. Spokój. Mam dziś 57 lat. Jestem świadoma siebie i czerpię z tego radość. Ale – na ten czas po 50 warto wcześniej sobie zapracować. Zabezpieczyć przyszłość - i nie mam tu na myśli jedynie sfery materialnej a raczej to, by stworzyć sobie w głowie taki „pokoik”: miejsce, w którym jest nam wygodnie i bezpiecznie.

Pani potrafiła „zaopiekować” się i sobą i innymi: jeszcze w szkole teatralnej dzielenie się otrębami zalewanymi wrzątkiem by nie czuć zimna i mieć coś w żołądku – to wszystko znikało w adrenalinie przygotowań do pierwszych ról; to był prawdziwy pokarm. Czy to uczucie „głodu” doznań udało się pani zachować?

Gdy jest się w pasji, jest się poza światem. Tak wówczas odczuwałam swoje przygotowania do zawodu. Aktorsko pracujemy na swojej wrażliwości, na emocjach, które są jak bateria – wyczerpywalne. A ja „będąc młodą aktorką”, miałam wielki głód zawodowych wyzwań. Po latach przyszedł moment nie tyle wypalenia co przepalenia emocjonalnego. Teraz chciałabym robić rzeczy dające mi przyjemność pracy nad tematem oraz jakości obcowania z ludźmi, z którymi mentalnie jest mi po drodze. Ten zawód jest zawodem w większości niewdzięcznym i bardzo trudnym. Tak, są zrywy i uniesienia ale potem to jest praca, praca, praca. I szufladki oceniania. Poza tym, często ten zawód polega na czekaniu. A to czekanie jest zabójcze. Garstka aktorów ma to szczęście, że „koło fortuny” się kręci.