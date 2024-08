Neurografika - rysunki, które zmieniają życie. "To metoda zarządzania marzeniami"

Neurografika opisywana jest jako jedna z najbardziej efektywnych metod pracy z ludzką psychiką. Jak działa i skąd bierze się jej skuteczność?

Marta Kolarz: Twórca Neurografiki, Paweł Piscariew, określa ją jako „operację na mózgu bez skalpela, za pomocą markera”. Jej skuteczność wynika z połączenia w jednej metodzie wiedzy z wielu dziedzin: psychologii, neurobiologii, teorii sztuki, filozofii, dlatego dość trudno jest opisać zasadę jej działania w jednym zdaniu. Ogólnie to metoda samopoznania i samorozwoju podczas której poprzez głębokie przeżycia w czasie twórczego aktu rysowania, powstaje wzór neurograficzny. Rezonując z ludzkim mózgiem, umożliwia on tworzenie nowych połączeń neuronowych. Motywem przewodnim jest tu linia neurograficzna, która charakteryzuje się bionicznością – czyli podobieństwem do natury. Wyglądem przypomina ona nurt rzeki lub kontur chmury, przez co odbierana jest przez ludzki umysł jako „żywa”. Ludzki mózg myśli bowiem obrazami, a nie słowami. Przez taki właśnie przekaz graficzny możemy kontaktować się bezpośrednio z podświadomością - bez użycia słów.

„Więc chodź pomaluj swój świat”...? To chyba nie jest takie proste: by przeprogramować swoją podświadomość?

Powiedziałabym raczej: „Więc chodź, weź odpowiedzialność za to, co do tej pory w swoim życiu `zmalowałaś` i zrób coś inaczej” - jeśli chcesz zmiany! Innymi słowy, „clue” opiera się na „nadpisaniu” w pamięci nowych wrażeń związanych z danym obrazem i „zaimplementowanie” w swojej podświadomości tej bezpiecznej wizji. Umożliwia to Algorytm Bazowy – schemat wykonania rysunku neurograficznego, który poprzez proces rysowania finalnie ma doprowadzić do poczucia harmonii, estetycznej przyjemności i satysfakcji. Zarządzanie wrażeniami, a tym samym swoim stanem, pozwala stworzyć siłę psychiczną chęci do działania - większą od siły psychicznej naszego oporu, wynikającego z lęku – uświadomionego lub nie. Obecna rzeczywistość to suma wcześniejszych myśli, przekonań, założeń, nastawień, intencji, uczuć, emocji i woli. Jeśli więc świadomie czegoś chcę, a nie mam tego w życiu, to mogę mieć pewność, że nieświadomie tego nie chcę lub sobie na to nie pozwalam. Wystarczy mieć gotowość, by chcieć poznać tę swoją część, która kreuje ten brak, wziąć za nią odpowiedzialność i przywrócić ją do świadomości. Wówczas przychodzi zrozumienie i akceptacja oraz - realna możliwość zmiany. To w nas są wszystkie odpowiedzi i rozwiązania.