Kobieta w męskim świecie: Chodzi o osiąganie celów, a nie liczbę godzin spędzonych w biurze

W świecie motocykli panuje moda na dobór maszyny, stroju, kasku?

Oczywiście, że tak. Mój strój motocyklowy jest bardzo przemyślany. Mam kilka par butów, kilka kurtek, a jeśli chodzi o kaski, to znajomi śmieją się, że mam ich za wiele. Z reguły motocyklista ma jeden — dwa kaski, w których jeździ przez parę lat i je wymienia, a ja tych kasków mam chyba z dziesięć. Kask musi pasować i do motocykla, bo jeżdżę różnymi motocyklami, i do butów, do plecaka, do kurtki. Lubię, gdy wszystko do siebie pasuje i jest kolorowe. Jestem kobietą i nie chcę tego ukrywać.

Jaki rodzaj motocykla pani preferuje?

Najlepiej czuję się na motocyklach turystycznych. Pozwalają one komfortowo przemierzać długie trasy. Podróże to moja ulubiona forma spędzania czasu na motocyklu, więc motocykl musi być wygodny, najlepiej z dużą szybą i kufrem, w który mogę schować wszystkie potrzebne rzeczy. Ważna jest też odpowiednia moc; to jest istotne przy pokonywaniu długich dystansów. Cenię sobie różne technologiczne udogodnienia, takie jak tempomat; jest on bardzo przydatny w długich podróżach, czy zmieniacz biegów.