Jak pani to traktowała? Było to dla pani uciążliwe?

To była zdecydowanie niekomfortowa sytuacja. Aktorstwo to jest zawód, który wykonujemy, ale w momencie kiedy opada kurtyna, odcinamy się od tego, co graliśmy. A tu nagle okazało się, że to, co zagraliśmy, żyje własnym życiem i niesie ze sobą konsekwencje, na które trudno jest odpowiednio zareagować. To był bardzo bolesny moment.

Czy jest coś, czego jeszcze nie powiedziała pani o swojej roli w tym filmie, o kulisach jego powstania?

Nie, myślę, że już sporo zostało ze mnie wyciągnięte podczas nielicznych co prawda, ale jednak wywiadów. Szczerze mówiąc, nie bardzo mam ochotę wracać do tych spraw, odgrzebywać przeszłość. To już jest zamknięty rozdział, nad którym lepiej spuścić zasłonę milczenia.

Dobrze, ale jednak ten film wciąż żyje. Pamięta pani jeszcze moment, kiedy pierwszy raz przeczytała scenariusz?