Autyzm to nie tylko męska sprawa. Neurokognitywistka rzuca nowe spojrzenie na spektrum

Czy to właśnie zainspirowało panią do napisania tej książki?

Ta książka powstała częściowo jako odpowiedź na reakcje na moją poprzednią publikację, która obalała koncepcję, że mężczyźni i kobiety mają zasadniczo różne mózgi. Jedna z krytycznych uwag, które otrzymałam, dotyczyła sugestii, że powinniśmy zaprzestać badania różnic płciowych. Jednak to przesłanie nie było moim celem. Chciałam podkreślić znaczenie przeprowadzania tych badań z ostrożnością, rzetelnością i starannością. Wyniki badań mogą kształtować społeczne przekonania, dlatego jeśli badacze nie będą ostrożni, mogą one, na przykład, wpłynąć na to, jak wychowywane są dzieci – ze względu na inne sposoby uczenia chłopców i dziewczynki.

Jako badaczka autyzmu spotkałam się z krytyką za zniechęcanie do prowadzenia badań nad różnicami płciowymi – szczególnie, że autyzm często postrzegany jest jako stan, w którym widoczne są wyraźne różnice między mężczyznami a kobietami. Panujące przekonanie głosiło, że autyzm to „rzecz chłopców”, zobrazowane w postaci stereotypowego, społecznie odizolowanego, nerda o nietypowych zainteresowaniach. Zaintrygowana, postanowiłam zagłębić się w najnowsze badania, by odkryć poważny problem: niemal wszystkie badania nad mózgiem autystycznym koncentrowały się na mężczyznach. To założenie – że autyzm głównie dotyczy chłopców – kształtowało całą narrację wokół tematu. Ta stronniczość wpłynęła na sposób, w jaki autyzm był postrzegany przez nauczycieli, klinicystów i badaczy, którzy często automatycznie odrzucali możliwość autyzmu u dziewcząt, myśląc: „Ona jest dziewczynką, więc nie może być autystyczna.”

Podczas badań rozmawiała pani z wieloma autystycznymi kobietami. Odnosząc się do zebranych informacji, jak odpowiedziałaby pani na pytanie, jak to jest być autystyczną dziewczynką lub kobietą we współczesnym świecie?

Uważam, że to kluczowa kwestia w tej dziedzinie. W latach 80. istniała teoria, że dziewczynki po prostu lepiej maskują swój autyzm. Były socjalizowane w taki sposób, aby nie okazywać nietypowych zachowań, ponieważ robienie tego często mogłoby je wpędzić w większe kłopoty niż chłopców. Społeczeństwo oczekiwało od nich, że będą grzeczne, będą miały przyjaciół i dostosują się do norm społecznych. Momentem przełomowym, który obalił to błędne przekonanie, była fala osobistych wyznań autystycznych kobiet, które otrzymały diagnozę dopiero na późniejszym etapie życia. Wiele z nich opowiadało, że mając 30, 40, czy nawet 50 lat – czasami mając autystyczne dziecko – słuchały lekarza opisującego autyzm i zdawały sobie sprawę, że „dokładnie tak czułam się przez całe życie.” To druzgocące, ponieważ przez wiele lat cierpiały z powodu różnych problemów, były często błędnie diagnozowane na przykład jako osoby o osobowości borderline lub z zaburzeniami odżywiania. To była samospełniająca się przepowiednia: skoro diagnozowano bardzo mało kobiet, to również niewiele z nich można było o to zapytać.

Badania nad autyzmem ewoluowały w odpowiedzi i obecnie mamy znacznie więcej badań partycypacyjnych, w których osoby autystyczne są integralną częścią zarówno projektowania, jak i interpretacji badań.

Dlaczego wiele autystycznych kobiet było błędnie diagnozowanych?

Ten problem jest głęboko związany z płcią i procesem socjalizacji. Kobiety z trudnościami behawioralnymi lub psychicznymi często internalizują swoje cierpienie, co prowadzi do takich problemów jak zaburzenia odżywiania czy samookaleczanie. Z kolei inni wyrażają swoje zmagania na zewnątrz – poprzez agresję lub nadużywanie substancji. To pokazuje, że niektórzy maskują swoje trudności, podczas gdy inni je uzewnętrzniają.

Trwa dyskusja na temat nadmiernego diagnozowania w zakresie zdrowia psychicznego. Niemniej jednak, otrzymanie trafnej diagnozy przyniosło ulgę wielu kobietom, z którymi przeprowadzałam wywiady do mojej książki. Na początku towarzyszyło im poczucie klarowności i zrozumienia, ale zaraz potem często pojawiał się żal – „Gdybym tylko wiedziała wcześniej”.